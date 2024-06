La ragazza che ha ispirato ‘Baby Reindeer’ fa causa a Netflix per almeno 170 milioni di dollari

Fiona Harvey, la donna realmente esistita che ha ispirato la serie Baby Reindeer, ha intentato una causa contro Netflix per diffamazione, inflizione intenzionale di stress emotivo e negligenza, chiedendo almeno 170 milioni di dollari di danni.

Aspetti principali

La causa sostiene che l’affermazione di Netflix “questa è una storia vera” – che compare nel primo episodio della serie – “è la più grande bugia della storia della televisione” ed è stata fatta “per avidità e brama di fama”.

La causa descrive le “brutali bugie” dette su Harvey, tra cui quella di essere una stalker condannata due volte al carcere e di aver aggredito sessualmente Richard Gadd , creatore e protagonista dello show, oltre ad affermare che Netflix “non ha usato una ragionevole cura per determinare la verità o la falsità delle dichiarazioni”.

Harvey sostiene di non essere mai stata condannata per un reato, di non essersi dichiarata colpevole di un reato, di non essere mai stata in prigione, di non aver aggredito sessualmente o avuto un rapporto sessuale con Gadd e di non aver pedinato un agente di polizia.

La causa della Harvey – depositata presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Centrale della California – include messaggi ricevuti sui social media da persone che l’hanno facilmente identificata come l’ispiratrice di Martha, alcuni dei quali le chiedevano se fosse lei “la stalker”, facevano riferimento a contenuti dello show e la insultavano, causandole “stress emotivo”.

Harvey chiede almeno 50 milioni di dollari per danni effettivi, 50 milioni per danni compensativi, 50 milioni per tutti i profitti dello spettacolo e 20 milioni per danni punitivi.

Forbes ha contattato Gadd, che non figura tra gli imputati, e Netflix per un commento.

La versione di Jessica Gunning

Jessica Gunning, che ha interpretato Martha nello show, ha dichiarato in un’intervista che Netflix e Gadd “hanno fatto di tutto per assicurarsi che le identità fossero mantenute private per un motivo” e hanno scoraggiato le persone dal cercare di trovare la vera Martha.

Citazioni importanti

“Gli imputati hanno raccontato queste bugie e non hanno mai smesso, perché era una storia migliore della verità, e le storie migliori fanno soldi”, si legge nella causa. “Come risultato delle menzogne degli imputati, della loro malafede e della loro condotta assolutamente sconsiderata, la vita di Harvey è stata rovinata. Semplicemente, Netflix e Gadd hanno distrutto la sua reputazione, il suo carattere e la sua vita”.

In cifre

56 milioni. Questo è il numero di visualizzazioni di Baby Reindeer all’8 maggio, secondo la causa portata avanti.

Sullo sfondo

Baby Reindeer è una serie limitata di sette episodi pubblicata da Netflix in aprile, che riprende un one-man show di Gadd basato sulla sua esperienza di stalking e violenza sessuale subita anni fa. La serie ha debuttato al numero 5 della classifica televisiva settimanale di Netflix e poi ha trascorso tre settimane al numero 1.

I fan dello show sono rimasti affascinati dalla serie, appassionandosi alla ricerca della persona su cui si basava Martha. Non ci è voluto molto per identificare Harvey, in parte grazie agli scambi di informazioni sui social media che Harvey e Gadd hanno avuto e alla mancanza di cambiamenti su Harvey, secondo la causa.

La Harvey ha rotto il suo silenzio all’inizio di maggio con la partecipazione nel talk show di Piers Morgan, anche se quest’ultimo è stato criticato per aver intervistato una donna che secondo gli spettatori era “mentalmente malata”.

A margine

Per la settimana dal 27 maggio al 2 giugno, Baby Reindeer era ancora nella top 10 globale dei programmi televisivi più visti di Netflix, arrivando al n. 10, con 2,8 milioni di visualizzazioni.

