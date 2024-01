Il lancio di Apple Car rinviato al 2028: cosa sappiamo sul progetto dell’auto elettrica

Apple continua a lavorare alla semplificazione del design di un veicolo elettrico a guida parzialmente autonoma e rinvia la potenziale data di lancio di questo nuovo progetto. A rivelarlo è stata Bloomberg, che parla di un altro ritardo da parte della big tech nello sviluppo di un’auto elettrica da mettere sul mercato.

Aspetti principali

Come si legge su Bloomberg, la data di rilascio del veicolo è stata rinviata almeno al 2028 . Già il precedente obiettivo di rilascio nel 2026 era il risultato di un ritardo.

. Già il precedente obiettivo di rilascio nel 2026 era il risultato di un ritardo. Apple sta ora lavorando al veicolo con funzionalità più limitate, riducendo ulteriormente i piani che includevano in passato un veicolo autonomo senza pedali o volante.

Il veicolo funzionerà con un sistema “Livello 2+” in grado di centrare autonomamente la corsia e controllare la velocità. Si tratta di un livello inferiore rispetto alla tecnologia di Livello 4 precedentemente pianificata in grado di guidare autonomamente l’auto in circostanze limitate.

in grado di centrare autonomamente la corsia e controllare la velocità. Si tratta di un livello inferiore rispetto alla tecnologia di Livello 4 precedentemente pianificata in grado di guidare autonomamente l’auto in circostanze limitate. I cambiamenti di rotta di Apple sul progetto, denominato Titan , sono stati comunicati dopo incontri con il cda della società, il ceo Tim Cook e il responsabile del progetto Kevin Lynch, sottolineando che il consiglio ha chiesto chiarimenti sul progetto alla leadership aziendale per tutto il 2023.

, sono stati comunicati dopo incontri con il cda della società, il ceo Tim Cook e il responsabile del progetto Kevin Lynch, sottolineando che il consiglio ha chiesto chiarimenti sul progetto alla leadership aziendale per tutto il 2023. Il veicolo sarebbe in fase di sviluppo dal 2014 , sebbene i dettagli ufficiali sul nome dell’auto, le specifiche e lo sviluppo non siano mai stati rivelati nell’ultimo decennio.

, sebbene i dettagli ufficiali sul nome dell’auto, le specifiche e lo sviluppo non siano mai stati rivelati nell’ultimo decennio. Apple non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento da parte di Forbes.

Vicenda sorprendente

Alcune indiscrezioni suggerivano che Apple inizialmente mirava a una data di rilascio per la sua auto nel 2019.

Da considerare

Le azioni di Apple sono in rialzo a 194,96 dollari. Il titolo della società è salito di oltre il 38% nell’ultimo anno, dopo essersi scambiato intorno a 140 dollari per azione lo scorso gennaio.

Sullo sfondo

Secondo Bloomberg, Apple ha investito una notevole quantità di risorse aziendali nel progetto dell’auto. Il giornale ha riferito inoltre che Apple ha speso centinaia di milioni di dollari all’anno su di esso durante una fase caratterizzata da molteplici round di licenziamenti, cambiamenti di strategia e ritardi. Il design dell’auto era nella fase pre-prototipo alla fine del 2022. Un lancio di successo del veicolo elettrico metterebbe Apple in diretta competizione con produttori automobilistici come Tesla, Ford, GMC e Rivian, azienda in cui Amazon ha investito più di 1,3 miliardi di dollari. Dirigenti di case automobilistiche come il ceo di Ford, Jim Farley, e il ceo di Tesla, Elon Musk, hanno recentemente messo in dubbio la redditività e la sicurezza dei veicoli completamente autonomi.