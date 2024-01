Repower Charging Net: la rete che aiuta le imprese a guadagnare attraverso le ricariche per auto elettriche

L’attività di Repower in Italia parte nel 2002, agli albori della liberalizzazione del mercato dell’energia. Nel nostro paese, l’azienda, leader nella fornitura di energia elettrica e gas naturale alle Pmi, è impegnata anche nello sviluppo di soluzioni innovative legate alla mobilità elettrica.

Con l’obiettivo di trasformare questo tipo di mobilità in un vero e proprio business, l’azienda ha pensato a Repower Charging Net, una rete che permette alle imprese italiane di diventare co-protagoniste della transizione energetica, dando loro la possibilità di iniziare a guadagnare come fornitori di ricarica per auto elettriche.

“Con i nostri prodotti e servizi siamo da sempre a servizio delle imprese e vogliamo consentire loro di cogliere l’opportunità derivante dai nuovi paradigmi e abitudini della mobilità per renderle protagoniste di questo cambiamento”, dichiara Ambrogio Cassini, head of eMobility Repower Italia.

“Repower Charging Net è un nuovo approccio, una partnership tra cliente e fornitore che permette di lavorare insieme per fornire un servizio di eccellenza agli e -driver”.

Come funziona Repower Charging Net?

Repower Charging Net nasce per cogliere le esigenze di un mercato in forte espansione. Per entrare a far parte del circuito, basta avere un posto ad accesso pubblico dove consentire la ricarica dell’auto e, ovviamente, la volontà di erogare un servizio distintivo a tutti i driver che scelgono l’elettrico.

Un vantaggio importante è la possibilità di guadagnare attraverso le ricariche. Repower copre infatti parte dei costi del progetto permettendo al proprio partner di mantenere il 75% dei ricavi trattenendo per sé il 25% per la gestione del servizio.

Con Repower Charging Net tutti ricevono la giusta visibilità. Ogni azienda può comporre la propria soluzione in maniera personalizzata e renderla visibile sull’app Recharge Around, che, tracciando tutti i punti di ricarica attivi sul territorio, permette di individuare facilmente i partner del circuito.

Grazie all’integrazione con Interchange, la più grande piattaforma di roaming per la ricarica di veicoli elettrici, i punti del circuito saranno inoltre visibili anche sulle altre principali app del settore.

Accessibilità e completezza del servizio

Repower fornisce un servizio accessibile dal punto di vista economico, con un canone mensile alla portata di tutti, che punta a soddisfare le esigenze del proprio partner. A quest’ultimo viene anche offerto un servizio di consulenza e assistenza in fase di installazione, prodotti di comunicazione fisica e digitale per aumentare la visibilità della propria attività, ma non solo.

Repower ha pensato anche alla formazione continua con la creazione di un’Academy, in cui vengono spiegati sia gli aspetti tecnici legati alla gestione degli strumenti, sia quelli commerciali per utili a ottimizzare le possibilità di business.

Consulenza e assistenza sono garantiti da una soluzione che prevede lo strumento di ricarica in comodato d’uso: “I prodotti fisici vengono dati in comodato d’uso perché deve essere chiara la responsabilità di Repower: dalla gestione dell’hardware e del software, alla manutenzione del prodotto. Una scelta voluta per garantire qualità al circuito e al partner di mantenere il livello tecnologico più innovativo rispetto al mercato”, prosegue Cassini.

Una rete di ricarica sostenibile e comunicabile

Aspetto da non sottovalutare è quello legato alla sostenibilità: tutti i kWh erogati sono coperti da Garanzie di Origine, certificati che vengono emessi dal Gestore dei Servizi Energetici e attestano l’origine da fonte rinnovabile dell’energia usata.

A disposizione per i partner un kit di comunicazione off line per personalizzare il proprio spazio e renderlo visibile al pubblico e online con un ventaglio di contenuti diversificabili sulle varie piattaforme.

Per il futuro, Repower lavora per potenziare sempre di più il suo circuito: “Il miglioramento è costante, un ambito su cui stiamo lavorando è la promozione del nostro servizio per mettere in risalto l’attività delle aziende che sono nostri partner. Si punta sulla visibilità del circuito stesso”, conclude Cassini.

