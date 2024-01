Tutti gli eventi gastronomici di Pitti Taste, il salone fiorentino rivolto ai professionisti del food & beverage

Febbraio a Firenze inizia all’insegna del gusto, con Pitti Taste, evento gastronomico del tentacolare brand che parte dalla moda, che trasforma la città in un palcoscenico culinario.

Come ogni anno, oltre alla fiera (che si terrà presso la Fortezza da Basso) il calendario è arricchito dagli eventi del fuori salone. Abbiamo selezionato le esperienze da non perdere, e trovate il calendario completo qui.

01-02 Febbraio

Si parte in anticipo rispetto alla fiera, con l’evento presso 25Hours Hotel intitolato “Il mio corpo che cambia”, ovvero il vernissage della mostra omonima di Leonardo Romanelli e Gilberto Bertini presso il 25Hours Hotel.

Un’esperienza di video arte dedicata ai colori del vino, con esempi di body art. L’aperitivo prevede i deliziosi salumi di pesce di Shark Bottega del Pesce e Salumificio Mannori, accompagnati dai vini di Castello di Vicchiomaggio e La Fattoria La Leccia.

Il giorno seguente si parte dall’orario aperitivo, con il primo Fuori di Taste di quartiere in fascia 19-21 in oltrarno con “San Frediano is COOLored”, che coinvolge Quattro locali (Il Giglio, Dolce Emporio, Essenziale, e Gunè Next Door) che offrono assaggi di prodotti selezionati, creando un percorso gastronomico tra le strade più cool del mondo.

Alle diciotto inizia anche”100 anni di Rustichella d’Abruzzo” presso Desinare at Riccardo Barthel celebra “100 anni di Rustichella d’Abruzzo”, con lo chef Emmanuel di Liddo a creare accompagnato da musica e letture, e per cena da non perdere alle 20:00 presso Cibrèo Ristorante & Cocktail Bar “Dipingere una Cena” sul tema dei colori in cucina, con un menù innovativo di 6 portate, dedicato alle infinite possibilità di inventare piatti dalle sfumature più incredibili e diverse.

03 Febbraio

Doppia possibilità per l’aperitivo: per i palati più raffinati, dalle 18 alle 19 presso Cibrèo Ristorante & Cocktail Bar va in scena “Viaggio nel cuore della Scozia con Benriach e Glenglassaugh” condotto da Claudio Riva del Whisky Club Italia, che ci porta alla scoperta delle distillerie Benriach e Glenglassaugh. Un’opportunità unica di degustare alcune etichette interessanti e scoprire il cuore dello Speyside.

Al contempo presso Base V Juicery @The Social Hub va in scena “Aroma Affair: Caffè, Cocktail & Sapori” che vede il connubio tra il caffè Mokaflor i distillati Winestillery. Per l’occasione torna a Firenze per una notte il bartender Simone Corsini, che dopo una stagione memorabile alla guida del bar del cinque stelle versiliano Principe di Piemonte sarà nel pomeriggio premiato in fiera durante i Forchettiere Awards per “miglior cocktail dell’anno”. Saranno firmati da lui i drink a base di queste due eccellenze del bar toscano.

Per chi volesse valorizzare anche la parte food oltre a quella beverage, da non perdere presso Gucci Giardino 25 in Piazza della Signoria, l’evento di Coda Nera e Reserva che presenteranno le proprie novità anche fuori dalla fiera, in accompagnamento ai cocktail di Martina Bonci.

Per gli amanti della cultura Il Museo dell’Opera del Duomo ospita “Pieve di Campoli…all’Opera!”, un percorso culturale ed enogastronomico dove i prodotti dell’azienda olio vitivinicola dell’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero sono valorizzati dallo chef Vito Mollica.

Per cena dalle 20 torna all’ Antico Ristorante Paoli per il secondo anno “Fuori di Truffle” con i pregiati tartufi dell’azienda San Pietro a Pettine. Un menu di 4 portate imperdibile per gli amanti del tartufo, mentre presso Architettura del Cibo ecco “Il Girotolio – Cena ‘a premi’ con 4 oli Evo da altrettante regioni” dove lo chef Giuseppe Papallo prepara un menu ispirato a 4 cucine regionali con altrettanti importanti oli. Un’esperienza culinaria interattiva, dove i commensali indovinano quale olio è stato usato in ogni piatto, con una campionatura in palio.

04 Febbraio

Si parte nella struttura novità di stagione, ovvero il cinema-libreria Giunti Odeon dove Marco Bolasco ed Enrico Vignoli presentano “L’atlante dei cuochi”, un viaggio nella storia della cucina internazionale attraverso i suoi protagonisti.

Masterclass gratuita seguita da cena a pagamento presso il Ristorante Gunè. Dopo una degustazione dedicata al rum dominicano Brugal (inizio alle 19) il ristorante ospita una cena a 4 mani tra il resident chef Mirko Margheri e la chef Marcella Schillaci. Un’esperienza culinaria unica in abbinamento ai cocktail a base del rum premium.

Alle 19 va in scena “Le ricette di Wanda Ferragamo”, esclusiva visita guidata al Museo Ferragamo seguita da una cena speciale al Caffè dell’Oro, con un menu ispirato alle ricette di Wanda Ferragamo, mentre a partire dallo stesso orario presso Serre Torrigiani ecco “Tasteful Colors – Night Party” il Night Party firmato Bonverre e La Giardiniera di Morgan che prevede Aperitivo e cena in piedi, con produttori di eccellenza, musica e degustazioni.

Passando alle cene, dalle 20 La Trattoria Dall’Oste ospita le pregiate carni Wagyu di Ca’ Negra in un menu di 4 portate: dopo un antipasto con salumi stagionati, tartare e carpaccio, il menu speciale di Ca’ Negra prevede risotto mantecato con crescenza e wagyu; tagliata di wagyu con patate nocciola e per finire una mousse al limone.

In contemporanea presso La Trattoria Il Grande Nuti il menù di tre portate che celebra le eccellenze della pasta fresca pugliese e alla Trattoria Sant’Agostino “La Cena Viola e le sue Sfumature” Una cena dedicata al colore del cuore di molti fiorentini, che va dal risotto alle rape rosse al Filetto di manzo stufato al Chianti Classico. Infine da segnalare anche l’evento di Savini Tartufi presso il Magnifico Restaurant & Bistrot dell’Hotel Tornabuoni. Un’ottima occasione per scoprire le novità della sempre dinamica azienda presente anche quest’anno anche in fiera.

Piazza Paolino La degustazione di Speyside presso Helvatia & Bristol Mokaflor e Winestillery

05 Febbraio

Tra gli eventi più simpatici di quest’anno, presso Atto di Vito Mollica ecco “Club Sandwich Mania” La sfida al miglior Club Sandwich organizzata da Davide Paolini, Gianni Mercatali e Gruppo Editoriale è un’occasione per scoprire i segreti di questo iconico piatto.

L’aperitivo del lunedì è senza dubbio all’insegna degli hotel 5 stelle, con presso Cibrèo Caffè at Helvetia & Bristol alle 19 la Distilleria Elettrico intenta a celebrare il suo 12esimo anno di attività presentando le nuove etichette dei suoi prodotti più iconici, tra cui il nuovissimo ponce livornese, mentre si “apre al pubblico” il nuovo Hotel La Gemma con gli chef Olivia Cappelletti e Tommaso Querini impegnati a preparare un aperitivo esclusivo a base di Gamberi, astice, ostriche e cappelletti al piccione.

Per la cena ben 6 ristoranti coinvolti alle 20:30 presso Giotto nell’ascesa all’olimpo dei ristoranti etnici e delle pizzerie. “Da pop a gourmet – il lato ‘fine dining’ di pizza & cucina etnica” il titolo scelto per la serata, durante la quale tre pizzaioli di fama (Marco Manzi, Gabriele Dani e Manuel Maiorano) creeranno delle pizze ispirate ai sapori di tre ristoranti internazionali fiorentini, ovvero il Peru di Sevi, l’India di Haveli e la Corea di Hallasan, accompagnate dagli assaggi dei piatti che hanno ispirato i tre maestri dell’arte bianca.

