Neuralink ha impiantato il primo chip in un cervello umano

Come spiega Reuters, lo scorso anno la Food and Drug Administration ha dato il via libera all’azienda lo scorso anno per condurre il suo primo trial per testare il suo impianto su esseri umani. Nel settembre 2023, Neuralink aveva annunciato di aver ottenuto l’approvazione per la selezione dei partecipanti al trial umano. Lo studio utilizza un robot per posizionare chirurgicamente un impianto interfaccia cervello-computer (BCI) in una regione del cervello che controlla i movimenti. L’obiettivo? Consentire alle persone di controllare un cursore o una tastiera del computer usando solo i loro pensieri.

La questione “materiale pericoloso”

Durante le ispezioni delle strutture dell’azienda in Texas e in California nel febbraio 2023, gli investigatori del Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti hanno scoperto che l’azienda non si era registrata come trasportatore di materiali pericolosi ed è stata multata per violazione delle norme del DOT.

Un’altra controversia è quella che riguardava i test sugli animali. Nel dicembre 2022, Reuters ha riferito che l’Ispettore generale del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (Usda) stava indagando su presunte violazioni della legge sul benessere degli animali. Il rapporto affermava che i test di Neuralink avevano ucciso circa 1.500 animali dal 2018.Musk ha scritto in un post sui social media il 10 settembre 2023 che “nessuna scimmia è morta a causa di un impianto di Neuralink”. Ha aggiunto che l’azienda ha scelto scimmie “terminali” per ridurre al minimo il rischio per quelle sane.