Telefonate senza barriere e protezione integrata: così Samsung Galaxy S24 Ultra guida la cavalcata degli smartphone con l’IA

Pochi sanno che a Seoul c’è un museo di grande fascino chiamato Leeum, Samsung Museum of Art gestito dalla Fondazione Samsung della Cultura. Con questa operazione il gruppo sudcoreano ha voluto avvicinare un gran numero di persone all’arte.

Con la stessa filosofia, Samsung Electronics offre da decenni ai suoi utenti prodotti innovativi per lavorare meglio e raccontare la propria creatività personale. Ha reso pop anche il foldable, segmento che sembrava destinato a una nicchia, con il suo Galaxy Z Flip, oggi in uso a milioni di persone.

Con l’ultimo lancio in ordine di tempo, quello di San Josè, l’azienda ha deciso di democraticizzare l’intelligenza artificiale, creando il primo smartphone che integra questi modelli di AI Generativa, destinata a rivoluzionare la produttività e portando sostanziali innovazioni alla nostra vita digitale, secondo gli analisti più attenti.

Ma cosa aggiunge l’intelligenza artificiale a un prodotto top di gamma come il Samsung Galaxy S24 Ultra? “La serie Galaxy S24 trasforma la connessione con il mondo che ci circonda e dà il via al prossimo decennio di innovazione mobile,” spiega TM Roh, president e head of mobile eXperience (Mx) di Samsung Electronics.

“Galaxy AI è il frutto del nostro patrimonio di innovazione e della nostra profonda conoscenza del modo in cui le persone utilizzano i propri smartphone. Siamo entusiasti di vedere come gli utenti di tutto il mondo potranno potenziare la loro vita quotidiana scoprendo infinite nuove possibilità grazie a Galaxy AI”.

Favorire la comunicazione tra persone che parlano lingue diverse

Una delle funzioni più interessanti presenti nel Galaxy AI riguarda la comunicazione tra persone che parlano lingue diverse, una condizione che nel mondo globalizzato si verifica sempre più spesso, in ambito professionale e privato. Qui interviene la tecnologia Traduzione live, che è in grado di realizzare traduzioni vocali e testuali delle chiamate in tempo reale in modo bidirezionale all’interno dell’app “telefono” nativa.

Per l’utilizzo non sono necessarie app di terzi e l’AI sul dispositivo permette di mantenere le conversazioni completamente private. Quelle della privacy e della sicurezza dei dati restano per Samsung Electronics delle priorità assolute.

La funzione Traduzione Live permette di chattare con un collega di lavoro, una persona da intervistare oppure uno studente che si avvicina allo studio di una lingua straniera, ma anche completare delle prenotazioni di ristoranti, teatri o tour guidati quando ci si trova all’estero per vacanza o per lavoro.

La traduzione istantanea su uno schermo condiviso

Con la funzione Interprete, le conversazioni dal vivo possono essere tradotte istantaneamente e visualizzate su uno schermo diviso, così da permettere agli interlocutori, l’uno di fronte all’altro, di leggere la trascrizione testuale dei contenuti che l’altra persona sta esprimendo.

Interprete funziona anche senza una connessione dati o Wi-Fi. Parecchio interessante è la funzione Assistente chat. Nelle conversazioni concitate che si sono diffuse con l’uso capillare delle chat, a volte il tono può risultare sbrigativo e poco elegante.

Tele finzione aiuta a perfezionare il tono della conversazione e garantire che la comunicazione avvenga con lo stile e il registro linguistico desiderati. Un messaggio cortese dedicato a un collega è molto diverso da una frase ermetica e accattivante, quasi uno slogan, per la descrizione di un post sui social media.

Da Android auto all’Assistente trascrizione di Samsung

L’AI integrata nella tastiera Samsung può anche tradurre messaggi, e-mail e altro in tredici lingue in tempo reale. Quando siamo alla guida, invece, Android auto riassume automaticamente i messaggi in arrivo e suggerisce le risposte e le azioni adatte al momento.

Assistente note di Samsung Notes, offre il riepilogo delle attività in programma generato dall’AI, la possibilità di creare modelli per prendere appunti con formati predefiniti, creare copertine di anteprima per aiutare a ritrovare più facilmente le note importanti.

Anche in presenza di più interlocutori, per le registrazioni vocali, Assistente trascrizione si avvale dell’intelligenza artificiale e della tecnologia di dettatura vocale per trascrivere, riassumere e e tradurre. Per gestire le performance dell’AI e la sempre crescente quantità di dati che accumuliamo nelle nostre esperienze digitali occorre un processore non comune.

Massima protezione integrata per il Samsung Galaxy S24 Ultra

Il Galaxy S24 Ultra adotta uno Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform per Galaxy. Negli ultimi mesi, gli attacchi dei cybercriminali per sottrarre dati sensibili sono aumentati notevolmente, secondo le ricerche, e nel mondo dei business il valore dei dati è un fattore essenziale.

Samsung knox ha dimostrato sul campo di essere la massima protezione integrata nel Galaxy S24 Ultra. Anche nell’era dell’AI gli utenti hanno la possibilità di controllare in che misura i loro dati possano migliorare le esperienze. Questo grazie alle impostazioni di intelligenza avanzata che possono disabilitare l’elaborazione online dei dati per le funzioni AI.

