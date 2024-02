Capri Group debutta nell’ospitalità con Rocco Forte. Nel 2027 Palazzo Sirignano a Napoli diventerà un albergo a 5 stelle

Capri Group debutta nell’ospitalità con Rocco Forte Hotels.

Il futuro albergo a 5 stelle lusso sarà ospitato negli splendidi ambienti di Palazzo Caravita di Sirignano, proprio accanto al museo Villa Pignatelli.

La famiglia di Nunzio e Anna Colella, cui fanno capo i brand di moda Gutteridge e Alcott, è proprietaria dell’immobile dal 2018.

La storia della dimora

La nobile dimora, la cui apertura è prevista nel 2027, ha caratteristiche straordinarie e una storia importante: primo palazzo a sorgere lungo la Riviera di Chiaia con la posa della prima pietra nel 1535, fu abitato nei secoli da nobili dinastie come i Borbone e i Principi di Sirignano.

La ristrutturazione di questo edificio storico è stata affidata all’architetto Michele Bönan, noto per i suoi progetti di interior design per hotel prestigiosi.

Il progetto

Il progetto prevede 46 suite di ampie dimensioni, un rooftop con piscina panoramica, 2 ristoranti, generosi giardini privati, bar e una grande spa.

“Sono lusingato di poter aprire a Napoli in un edificio tanto affascinante”, commenta Sir Rocco Forte, fondatore e chairman di Rocco Forte Hotels. “Noi porteremo l’esperienza di tre generazioni e l’impeccabile servizio per cui Rocco Forte Hotels è conosciuta nel mondo, perché il successo di un albergo è sempre un dialogo tra persone”.

Il gruppo Rocco Forte

Fondata da Sir Rocco Forte e sua sorella Olga Polizzi nel 1996, Rocco Forte Hotels è una collezione di 14 alberghi e resort di lusso dal carattere unico. Tutti gli hotel sono indirizzi iconici, sia storici sia moderni, ricavati all’interno di magnifici edifici in location eccezionali.

Gestiti da una famiglia che si occupa di ospitalità da quattro generazioni, gli alberghi sono caratterizzati da un approccio distintivo al servizio, che garantisce agli ospiti di sperimentare il meglio della destinazione e delle aree circostanti. Prossime aperture nel 2024 saranno Rocco Forte House, Milano nel 2024, The Carlton, Milano e Costa Smeralda, Sardegna nel 2025 e infine Palazzo Sirignano, Napoli nel 2027.

A proposito di Capri Group

Fondato da Nunzio Colella e Anna Sorrentino nel 1988, Capri Group nasce come un’azienda a carattere familiare, che in pochi anni ha raggiunto le dimensioni di un gruppo internazionale. Guidato ancora oggi dai fondatori insieme ai figli Marianna, Veronica, Salvatore e Francesco, il gruppo conta 170 store, presenti in 6 Paesi.

Il gruppo si impegna inoltre a minimizzare l’impatto ambientale, con una serie di misure attraverso l’intero ciclo di vita dei suoi prodotti e delle scelte dei materiali di arredo per i loro store fisici.

