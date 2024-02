Il ritorno di Adam Neumann: l’ex ceo e co-fondatore vuole ricomprare WeWork

Il co-fondatore di WeWork Adam Neumann vuole riacquistare la sua ex società ormai in bancarotta insieme all’hedge fund Third Point del miliardario Dan Loeb. Sarebbe questo il sunto della lettera inviata agli avvocati di WeWork e ottenuta dal New York Times e dal Wall Street Journal. Neumann sta pianificando un ritorno nella società di coworking dopo il suo discusso addio nel 2019.

Adam Neumann e WeWork

A dicembre, Neumann, che ora gestisce la società immobiliare Flow, e Loeb, hanno iniziato a valutare diverse opzioni per acquistare WeWork o i suoi asset, dopo che la società aveva dichiarato fallimento lo scorso novembre, secondo la lettera pubblicata martedì dal Times.

Gli avvocati dei miliardari hanno affermato che la società deve trovare finanziamenti aggiuntivi e hanno affermato che l’azienda è riuscita a negoziare modifiche del contratto di locazione con sette proprietari (la società gestisce 777 spazi di coworking, secondo i documenti depositati sui titoli).

Ancora tra i miliardari, da quando ha lasciato WeWork ha fondato altre società immobiliari da quando ha lasciato WeWork. Comunque non ha rivelato qual è la cifra che ha stanziato per acquisire l’azienda.

Secondo la lettera, Neumann aveva già tentato di reinvestire in WeWork, offrendo 1 miliardo di dollari alla società quando è entrata in difficoltà nel 2022.

Gli avvocati di Neumann hanno anche affermato di aver incontrato diverse resistenze da parte di WeWork, che si è rifiutata di fornire ai miliardari le informazioni necessarie per creare un’offerta, e ha accusato la società di non riuscire a “massimizzare il valore per tutte le parti interessate”.

WeWork ha rifiutato di commentare i dettagli di questa potenziale trattativa

Background

Neumann e il co-fondatore Miguel McKelvey hanno fondato WeWork nel 2008 come spazio di coworking a Brooklyn. L’azienda si espanse rapidamente, acquistando più immobili e aprendo più spazi di coworking negli Stati Uniti. Business che portò la società a una valutazione iniziale di 20 miliardi di dollari. Negli anni successivi, l’azienda ha continuato a crescere, raggiungendo il picco di valutazione di 47 miliardi di dollari nel gennaio 2019. Tuttavia, l’ipo di WeWork, in programma proprio in quell’anno, è fallita a causa di alcuni documenti pubblici che hanno evidenziato una situazione finanziaria preoccupante, accompagnata da costosi contratti di locazione. Inoltre, sono state diverse le critiche sull’approccio non convenzionale di Neumann, sia per lo stile di gestione che per possibili conflitti di interesse. Nel 2018, la società ha registrato una perdita di 1,9 miliardi di dollari con solo 1,8 miliardi di dollari di entrate, ha riferito la Cnbc . Alla fine, l’ipo è stata annullata e Neumann si è dimesso dalla carica di ceo a settembre. La società alla fine è stata quotata in Borsa nell’ottobre 2021 con una valutazione di 9 miliardi di dollari, chiudendo a 11,78 dollari per azione. Dopo anni di ulteriori problemi, alcuni dei quali legati alla pandemia di Covid-19, l’anno scorso l’azienda ha dichiarato fallimento.

