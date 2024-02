JPMorgan si move controcorrente: aprirà più di 500 nuove filiali entro il 2027 negli Usa

JPMorgan ha dichiarato di avere in programma l’apertura di oltre 500 filiali nei prossimi tre anni – con l’assunzione di 3.500 dipendenti – e la ristrutturazione di 1.700 sedi esistenti, nell’ambito del suo continuo sforzo di espandere le sedi di negozi e magazzini in tutta la nazione.

Aspetti principali

In un comunicato stampa, la società newyorkese ha dichiarato che “l’impegno multimiliardario” contribuirà alla “crescita economica locale” e fornirà “un maggiore accesso alle banche”.

La multinazionale si espanderà in nuove aree, tra cui “comunità rurali e a basso reddito”, continuando a crescere a Boston, Charlotte, Minneapolis, Filadelfia e nella regione di Washington .

. Verranno inoltre aperte tre filiali nei centri comunitari – situate in luoghi che “hanno affrontato barriere storiche all’attività bancaria” – nel Bronx e a Brooklyn, N.Y. , e a Columbus, Ohio, portando così il numero totale a 19.

, e a Columbus, Ohio, portando così il numero totale a 19. Inoltre verranno aperte più di 20 filiali JPMorgan orientate alla clientela “affluent” – tra cui una a Columbus Circle a New York e un’altra a San Francisco – la maggior parte delle quali sono ex sedi della First Republic, che la società ha acquisito dopo il suo fallimento nel maggio scorso.

JPMorgan orientate alla clientela “affluent” – tra cui una a Columbus Circle a New York e un’altra a San Francisco – la maggior parte delle quali sono ex sedi della First Republic, che la società ha acquisito dopo il suo fallimento nel maggio scorso. Il comunicato non indica il costo esatto dell’espansione.

JPMorgan è la più grande banca commerciale degli Stati Uniti, con quasi mille miliardi di attività in più rispetto a Bank of America, la seconda banca del Paese, a settembre.

In cifre

4,897. Questo è il numero di filiali di JPMorgan alla fine del 2023, secondo Reuters.

Fatti sorprendenti

La società, che ha la più grande rete di filiali degli Stati Uniti, è l’unica banca ad avere sedi in tutti i 48 Stati, si legge nel comunicato.

Sullo sfondo

Mentre le banche concorrenti chiudono le loro filiali a favore dei servizi online, JPMorgan ha adottato una strategia diversa: l’azienda ha lanciato l’idea di espandere le filiali per la prima volta nel 2018, come riporta il Wall Street Journal, e da allora ha aperto più di 650 sedi in 25 Stati e a Washington, D.C.

Quando questa espansione sarà completata, secondo il comunicato, la società avrà aggiunto più di mille nuove filiali con oltre 10.000 nuovi dipendenti.

