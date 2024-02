Amplifon e Teatro alla Scala insieme per avvicinare i ragazzi e gli anziani al mondo della musica classica

Amplifon ha avviato per la prima volta una partnership con il Teatro alla Scala di Milano.In particolare, Amplifon sosterrà per la stagione in corso l’iniziativa “Invito alla Scala”, un programma di concerti e balletti infrasettimanali per facilitare l’accesso di ragazzi e anziani alla produzione scaligera. Ogni stagione l’iniziativa coinvolge più di 20mila persone.

“Rafforziamo il legame la musica e l’ascolto responsabile”

“In occasione del nostro 75esimo anno di attività, avviamo per la prima volta una collaborazione con il Teatro alla Scala per un progetto che avvicina i ragazzi e gli anziani alla musica classica, rafforzando il legame tra Amplifon, la musica e l’ascolto responsabile. Siamo particolarmente orgogliosi di questa partnership che unisce un’azienda italiana come Amplifon, nata a Milano e presente oggi in 26 paesi di cinque continenti, con una delle istituzioni culturali milanesi e italiane più conosciute nel mondo”, dichiara Susan Carol Holland, presidente di Amplifon.

Amplifon e il progetto “Listen Responsibly”

La partnership con il Teatro alla Scala rientra nell’ambito del progetto di comunicazione “Listen Responsibly” di Amplifon, che si propone di sensibilizzare il pubblico, e in particolare i giovani, sull’importanza dell’ascolto responsabile e della prevenzione uditiva a tutte le età. L’iniziativa “Invito alla Scala” include quattro concerti e sei titoli di balletto in programma fino alla fine del mese di novembre.

Il Manifesto della gentilezza

Proprio al Teatro alla Scala, nelle scorse settimane, è stato presentato il Manifesto della gentilezza, un’iniziativa ideata e promossa da Fondazione Amplifon Onlus, la fondazione aziendale del gruppo volta a favorire l’inclusione sociale delle persone più fragili. Il progetto vuole stimolare una riflessione collettiva sull’importanza di promuovere la gentilezza come azione e abitudine da coltivare e allenare nella quotidianità.

