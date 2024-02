Federica Minozzi a Italian Genius: la storia dell’imprenditrice arriva su Rai Play

Italian Genius, docu-serie in onda su Rai Play, è il racconto di grandi personaggi italiani, conosciuti nel mondo per la loro capacità di innovare. Tra queste storie troviamo anche quella di Federica Minozzi, ceo di Iris Ceramica Group, realtà specializzata nella realizzazione di lastre in ceramica per soluzioni innovative di design e architettura.

Il racconto di una donna alla guida dell’azienda di famiglia

La puntata dedicata alla storia di Federica Minozzi è il racconto di una donna alla guida dell’azienda di famiglia. L’imprenditrice racconta i momenti più importanti della sua vita, personale e imprenditoriale, condividendo sfide e valori che l’hanno portata dal distretto ceramico di Sassuolo fino in capo al mondo, dimostrando come l’eccellenza imprenditoriale possa nascere dal potere di un’idea, sempre vincolata a un’importante identità culturale legata al proprio territorio.

“È stato un onore condividere l’intento che mi ha portata a interpretare e cogliere le potenzialità di questo materiale così nobile, attribuendogli nuovi sbocchi e valori”, ha commentato Minozzi. “Abbiamo voluto superare i limiti della ceramica, in passato vista come un materiale per applicazioni povere, per restituirle una dignità creativa. Siamo riusciti a ridare nobiltà alla ceramica che per me è come una farfalla leggiadra e colorata con l’anima di titanio. È la tradizione che si coniuga all’innovazione, in un modo di essere che mi motiva particolarmente perché mi rappresenta in maniera significativa”.

L’azienda

Iris Ceramica Group è un punto di riferimento nel design e nello sviluppo di superfici naturali in ceramica di alta gamma destinate a soluzioni innovative e progetti di architettura. Si trova a Fiorano Modenese, con sei stabilimenti in Italia tra le province di Modena e Reggio Emilia, e due siti produttivi all’estero, in Germania e Stati Uniti. Presente in più di 100 Paesi, il gruppo conta circa 1500 dipendenti nel mondo annoverando tra i suoi brand i più importanti player nel panorama internazionale del settore design e architettura come Ariostea, Fiandre Architectural Surfaces, Fmg Fabbrica Marmi e Graniti, Iris Ceramica, Porcelaingres, SapienStone e Stonepeak Ceramics.

