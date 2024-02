Garmin, come si presenta il nuovo ecoscandaglio per la pesca in acque profonde

Garmin, leader mondiale nella tecnologia GPS per l’automotive, la nautica, l’aviazione, lo sport, il fitness e l’outdoor, ha presentato il modello Panoptix PS70, progettato per gli amanti della pesca più esigenti in cerca della soluzione più avanzata sul mercato.

Dotato della rivoluzionaria tecnologia Garmin RapidReturn, il modello restituisce in tempo reale immagini 3D estremamente nitide e dettagliate di tutto ciò che si trova sotto l’imbarcazione, a profondità mai viste prima.

Il trasduttore fornisce un ritorno di immagine fluida grazie alla frequenza minima di aggiornamento di 10 fotogrammi al secondo, fino a 8 volte più rapida dei modelli precedenti, anche a 300 metri di profondità.

Il fondale? Non avrà più segreti

La tecnologia di Garmin eleva ulteriormente lo standard per i trasduttori per qualsiasi tipo di pesca. Con una potenza di 800 watt, Panoptix PS70 offre una propagazione in acqua senza precedenti e quattro modalità uniche che possono essere facilmente regolate per adattarsi a un’ampia gamma di tecniche di pesca:

Panoptix PS70 è inoltre dotato di stabilizzazione dell’immagine che permette una compensazione del movimento dell’imbarcazione in modo che anche in condizioni difficili sia possibile avere su un’immagine stabile.

Scansione veloce

Con questo nuovo trasduttore, ottenere una scansione dei fondali con dettagli sorprendenti è ancora più semplice.

Grazie al sistema QuickDraw Contours è possibile analizzare e registrare ampie aree a profondità fino a 300 metri sotto la superficie, semplificandone la visualizzazione sulle mappe.

Gli amanti della pesca hanno la possibilità di contribuire con i propri dati alla QuickDraw Community per integrarli nelle carte Garmin Navionics+, oppure di salvare le batimetriche nel proprio chartplotter.

Garmin Panoptix PS70 può essere montato a filo scafo, sullo specchio di poppa, o sull’interno carena.

