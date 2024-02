Il Giappone è in recessione: non è più la terza economia mondiale

Il Giappone ha ceduto il posto di terza economia mondiale alla Germania dopo che il suo prodotto interno lordo si è ridotto per la seconda volta consecutiva nel quarto trimestre del 2023, come hanno mostrato i dati governativi pubblicati giovedì, spingendo il paese asiatico in una recessione inaspettata.

Fatti principali

I dati preliminari pubblicati dal governo giapponese hanno mostrato che il Pil del Giappone è sceso dello 0,4% annualizzato nel trimestre ottobre-dicembre, il secondo trimestre consecutivo di calo dopo quello annualizzato del 3,3% nei tre mesi precedenti.

Secondo Bloomberg, i numeri del quarto trimestre sono stati ben al di sotto delle previsioni degli economisti di una crescita intorno all’1,1%.

I consumi, che rappresentano oltre la metà dell’attività economica del Giappone, si sono ridotti dello 0,2% nel quarto trimestre poiché le famiglie hanno ridotto la spesa discrezionale a causa dell’aumento del costo della vita.

Con un Pil nominale di 4.200 miliardi di dollari nel 2023, l’economia del Giappone è ora più piccola (in termini di dollari Usa) rispetto ai 4.400 miliardi di dollari della Germania, nonostante l’economia di quest’ultima si sia contratta dello 0,3% lo scorso anno.

In cifre

150.18. Questo è il valore di conversione di un dollaro Usa in yen giapponese. È il livello più debole che la valuta giapponese abbia toccato da quando ha brevemente superato la soglia dei 150 nel novembre dello scorso anno.

