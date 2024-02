Nvidia supera Amazon e Alphabet: ora è la quarta società che vale di più al mondo

Nvidia non si ferma più ed è diventata la quarta azienda di maggior valore al mondo. La società che produce chip ha superato per capitalizzazione prima Amazon e poi Alphabet. Come riporta Bloomberg, ora Nvidia vale 1.830 miliardi dollari, staccando di poco la società a capo di Google (1.820 miliardi).

Nvidia è quindi la quarta azienda che vale di più dopo Microsoft (3.040 miliardi di dollari), Apple (2.840 miliardi di dollari) e Saudi Aramco (circa 2.000 miliardi). Le ragioni di questa crescita senza precedenti? Il boom dell’IA. Attualmente l’azienda sta realizzando il chip H100, che alimenta la maggior parte dei modelli linguistici di grandi dimensioni in uso oggi, tra cui ChatGpt di OpenAi e la maggior parte dei progetti di intelligenza artificiale di Microsoft, Meta e Amazon. Il titolo di Nvidia quest’anno è salito di circa il 49% e vale circa 602 miliardi di dollari in più.

Le rivali accelerano

Ma la società con sede a Santa Clara non può rilassarsi. Infatti, le più grandi aziende tecnologiche come Intel e Amd sono coinvolte in una corsa ai chip e ognuna spera di creare il proprio Gpu per rovesciare il “monopolio” di Nvidia. Ma la società presieduta e amministrata dal miliardario Jensen Huang è vicina al rilascio di un chip migliorato, l’H200, che ha una capacità di memoria e una larghezza di banda maggiori rispetto al suo predecessore. All’inizio di febbraio, Reuters ha riportato che Nvidia ha investito 30 miliardi di dollari in una divisione dedicata ad aiutare altre aziende a realizzare i propri chip. Significa che, anche se le aziende optassero per costruire i propri chip, Nvidia potrebbe ottenere comunque un guadagno.

Il patrimonio del fondatore

Jensen Huang ha cofondato nel 1993 il produttore di chip grafici Nvidia ed è stato il suo ceo e presidente fin dall’inizio. Huang possiede circa il 3% di Nvidia, che è stata quotata in borsa nel 1999. Nato a Taiwan, Huang si trasferì in Thailandia da bambino, ma la sua famiglia lo mandò insieme al fratello negli Stati Uniti mentre crescevano le tensioni civili nel Paese asiatico. Con Huang, Nvidia è diventata una forza dominante nei chip per il gaming su computer ed è cresciuta nel design di chip per i data center e le auto autonome. Il miliardario ha donato 30 milioni di dollari a Stanford per un centro di ingegneria e, nel 2022, 50 milioni all’Università dell’Oregon per un centro di ricerca a suo nome.

Secondo il tracker in tempo reale dei miliardari di Forbes, il patrimonio di Huang è di 65,3 miliardi di dollari. Ciò ha permesso al cofondatore di Nvidia di fare il suo ingresso nella top 20 delle persone più ricche al mondo. Scalerà altre posizioni?

