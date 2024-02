Tutti pazzi per il “roboticista”, uno dei ruoli più richiesti dalle aziende

Il mondo del lavoro attuale è in uno dei momenti più dinamici di sempre. A causa al boom dell’IA le aziende sono sempre più alla ricerca di talenti capaci di adattarsi e innovare in un contesto estremamente competitivo. Se è vero, come abbiamo giù raccontato, che esistono delle professioni che potrebbero essere eliminate dalle intelligenze artificiali generative, ce sono altre che invece sono sempre più richieste e che richiedono delle competenze sempre più aggiornate.

Come si legge in un’analisi realizzata da TechCrunch, emerge sempre più la figura dell’esperto nello sviluppo di robot. Questo ruolo, in costante crescita di popolarità e importanza, si pone al centro delle strategie aziendali in molteplici settori, dall’automazione industriale alla robotica assistiva. Nel concreto, le aziende cercano figure in grado di progettare, costruire e gestire sistemi robotici avanzati che possano aumentare l’efficienza, ridurre i costi e migliorare la qualità del lavoro. Questo fenomeno è particolarmente evidente nei settori manifatturiero, logistico e sanitario, ma le applicazioni si estendono anche ad altre aree, come l’agricoltura e la sicurezza.

Gli esperti dello sviluppo robotico devono possedere una vasta gamma di competenze tecniche, tra cui la programmazione, l’elettronica, la meccanica e lo sviluppo dell’intelligenza artificiale.Le prospettive di carriera includono ruoli come ingegneri robotici, ricercatori, sviluppatori software specializzati in robotica e consulenti tecnici.

Le aziende che assumono

La tendenza emersa dall’analisi viene confermata dai portali di recruiting delle aziende. Amazon Robotics, per esempio, ha 155 posizioni aperte. Cosa cerca nello specifico l’azienda fondata da Jeff Bezos? “Sei ispirato dall’invenzione? Ti piace risolvere problemi con i tuoi compagni di squadra?”, si legge sul sito di Amazon Robotics, “Con noi, applicherai i progressi nella robotica e nel software per risolvere problemi reali e soddisfare i clienti”. Gli ingegneri robotici di Amazon “Progettano, testano e costruiscono la nostra flotta di robot e sistemi meccatronici”.

Ma questa ricerca di “roboticisti” non riguarda solo le grandi aziende. Ci sono infatti anche annunci nuove startup che devono ancora presentare il loro primo prodotto o che sta implementando le funzioni dei propri robot. È il caso di ANYbotics, azienda svizzera di robotica, sta che sta lanciando una nuova soluzione robotica completa per l’ispezione per operatori di impianti energetici e di lavorazione industriale.

L’azienda sta cercando 27 figure da inserire nel team che si occupa dello sviluppo di ANYmal e ANYmal X, i robot completamente autonomi a quattro zampe che attraverso un software si impegna a fornire una soluzione per automatizzare il monitoraggio delle condizioni delle attrezzature e dell’infrastruttura.

Il caso di ChefRobotics

Come detto, la robotica riguarda tantissimi ambiti. È il caso di ChefRobotics, azienda di San Francisco, che ha un mission chiara: “Creare un futuro in cui tutti abbiamo l’opportunità di ottenere il massimo dal nostro potenziale”. E come lo fa? “Per implementare questa visione, stiamo sfruttando la robotica e l’IA. Oggi fare il cuoco in una catena di montaggio, è un lavoro estremamente noioso e pericoloso, che porta a tassi di turnover enormi poiché le persone cercano spesso un lavoro più gratificante. Il risultato per le aziende alimentari è di essere sottostaffate dal 20 al 50% mentre cercano di soddisfare la domanda. Il nostro obiettivo è mettere un robot in ogni cucina industriale del mondo“.

L’azienda americana sta cercando 8 figure che vanno dal tecnico robotico al robot operation specialist.

I robot nell’agricoltura

Anche Farm-ng, azienda americana di robotica che realizza robot agricoli, sta cercando dei professionisti del settore. Farm-Ng collabora con aziende agricole di piccole e medie dimensioni, coltivatori biologici, istituti di ricerca, esperti del mondo accademico e gruppi industriali che innovano e promuovono le migliori pratiche per colture specializzate.

Secondo l’elenco diffuso da TechCrunch, le aziende alla ricerca di figure professionali esperti di robotica spazio vanno dalla medicina, all’automotive, allo sviluppo di robot umanoidi.

Altri esempi

Quest’ultima specializzazione è quella di SanctuaryAI (11 posizioni aperte), azienda che produce robot pilotati o supervisionati a distanza da persone e progettati sia per addestrare che per lavorare insieme a loro. “Quando vengono istruiti a farlo”, si legge sul sito di SanctuaryAI, “i robot utilizzeranno il proprio sistema di controllo autonomo integrato per osservare, valutare e agire su compiti in modo efficiente”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .