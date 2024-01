Le 15 professioni lavorative più richieste nel 2024 secondo LinkedIn

Il mondo del lavoro sta cambiando. E non solo per l’ascesa nella società dell’intelligenza artificiale (che secondo il Fondo Monetario Internazionale influenzerà quasi il 40% dei posti di lavoro in tutto il mondo), ma anche per le sue modalità di svolgimento (l’impennata di ‘lavoro ibrido’ e di ‘full remote’ ne è una dimostrazione), e per le competenze richieste, sempre più complesse e in perenne evoluzione.

Non è un caso se i dati di LinkedIn mostrano che gli skill set richiesti dalle professioni sono cambiati del 25% dal 2015 e si prevede un ulteriore cambiamento del 65% entro il 2030 a livello globale. Partendo già da questo 2024, dove sono diverse le novità guardando alle professioni più richieste.

Le 15 professioni più richieste secondo LinkedIn

Partendo dal presupposto che in Italia il 61% dei professionisti è alla ricerca di una nuova occupazione nel 2024, la società americana è riuscita a classificare le 15 occupazioni in più rapida ascesa negli ultimi cinque anni. Svelando così le tendenze che definiscono il futuro della forza lavoro e offrendo informazioni utili sulle nuove opportunità: dalla possibilità di cambiare professione a quella di rientrare a lavoro o investire in competenze per rendere la propria carriera pronta alle sfide del futuro.

Ma andiamo a vedere nel dettaglio le 15 professioni lavorative più richieste:

Addetto allo sviluppo commerciale (può essere indicato anche come Sales development representative) – Che cosa fa: Gli addetti allo sviluppo commerciale cercano potenziali nuovi clienti, proponendo prodotti idonei alle loro esigenze durante tutto il ciclo di vendita. Aree principali dove si assume: Milano, Roma, Torino | Attuale distribuzione per genere: 53% donne; 47% uomini Ingegnere dell’intelligenza artificiale (può essere indicato anche come Artificial intelligence engineer o Machine learning engineer) – Che cosa fa: Gli ingegneri dell’intelligenza artificiale utilizzano l’AI e modelli di apprendimento automatico per sviluppare soluzioni che possono aiutare le aziende ad aumentare la propria efficienza. Aree principali dove si assume: Roma, Milano, Torino | Attuale distribuzione per genere: 25% donne; 75% uomini Analista Soc (può essere indicato anche come SOC analyst o cyber security analyst) – Che cosa fa: Gli analisti SOC si occupano della sicurezza informatica aziendale, monitorando le attività su siti web, server e database alla ricerca di eventuali minacce. Aree principali dove si assume: Roma, Milano, Napoli | Attuale distribuzione per genere: 25% donne; 75% uomini Consulente per la sostenibilità (può essere indicato come sustainability specialist) – Che cosa fa: I sustainability specialist creano, supervisionano e implementano strategie volte al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità delle organizzazioni. Aree principali dove si assume: Milano, Roma, Torino | Attuale distribuzione per genere: 65% donne; 35% uomini Ingegnere del Cloud (può essere indicato come cloud engineer) – Che cosa fa: I cloud engineer svolgono in azienda attività legate al cloud computing, come il monitoraggio e il mantenimento dell’infrastruttura e dei server. Aree principali dove si assume: Milano, Roma, Torino | Attuale distribuzione per genere: 19% donne; 81% uomini Ingegnere dei dati (può essere indicato come data engineer) – Che cosa fa: I data engineer lavorano con set di dati aziendali, creando programmi e sistemi in grado di acquisirli, aggregarli e trasformarli. Aree principali dove si assume: Milano, Roma, Torino | Attuale distribuzione per genere: 29% donne Responsabile acquisti (può essere indicato anche come Procurement buyer o Procurement specialist) – Che cosa fa: I responsabili acquisti gestiscono il processo di approvvigionamento di beni e servizi necessari al raggiungimento degli obiettivi aziendali, definendo strategie e modalità d’acquisto. Aree principali dove si assume: Roma, Milano, Bologna | Attuale distribuzione per genere: 55% donne; 45% uomini Ingegnere della cibersicurezza (può essere indicato come cyber security engineer) – Che cosa fa: I cyber security engineer creano e implementano soluzioni volte a proteggere i sistemi informatici da attacchi hacker. Aree principali dove si assume: Roma, Milano, Napoli | Attuale distribuzione per genere: 24% donne; 76% uomini Consulente cloud (può essere indicato come cloud consultant) – Che cosa fa: I consulenti cloud seguono i servizi di cloud computing nelle aziende, aiutandole a prendere decisioni a vantaggio delle proprie operazioni. Aree principali dove si assume: Milano, Roma, Torino | Attuale distribuzione per genere: 33% donne; 67% uomini Fiscalista (può essere indicato come tax specialist) – Che cosa fa: I fiscalisti si occupano di far rispettare la normativa fiscale a clienti e aziende, fornendo anche consulenza in materia fiscale. Sedi principali dove si assume: Milano, Roma, Torino | Attuale distribuzione per genere: 64% donne; 36% uomini Talent acquisition specialist – Che cosa fa: I talent acquisition specialist aiutano le aziende a trovare i talenti in base ai loro obiettivi, ricercando candidati con specifiche competenze. Sedi principali dove si assume: Milano, Roma, Torino | Attuale distribuzione per genere: 85% donne; 15% uomini Ingegnere di pista (può essere indicato come performance engineer) – Che cosa fa: I performance engineer si assicurano che le prestazioni di un prodotto o di un servizio soddisfino determinati requisiti. Nell’industria automotive valutano la performance delle auto e cercano di migliorarla. Aree principali dove si assume: Torino, Modena, Roma | Attuale distribuzione per genere: 31% donne; 69% uomini Solution consultant (può essere indicato anche come Solutions specialist): Che cosa fa: I solutions consultant gestiscono soluzioni informatiche, assicurandosi che vengano implementate come da progetto e funzionino per i clienti. Sedi principali dove si assume: Milano, Roma, Bari. Attuale distribuzione per genere: 41% donne; 59% uomini Medical science liaison – Che cosa fa: I medical science liaison si occupano di facilitare lo scambio di informazioni scientifiche tra la comunità medica e la società farmaceutica. Sedi principali dove si assume: Roma, Milano, Bari | Attuale distribuzione per genere: 68% donne; 32% uomini Sviluppatore back-end (Può essere indicato anche come Back-end developer) – Che cosa fa: Gli sviluppatori back-end si occupano della costruzione e della manutenzione dei componenti di un sito web non visibili dall’utente, come server, database e API. Sedi principali dove si assume: Milano, Roma, Napoli. Attuale distribuzione per genere: 20% donne; 80% uomini

