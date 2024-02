Il primo paziente con il chip cerebrale di Neuralink può muovere un mouse con il pensiero

Il primo essere umano a cui è stato impiantato il chip di Neuralink si è ripreso e può muovere un mouse del computer con il pensiero. A dichiararlo è stato Elon Musk, offrendo una prospettiva ottimistica sguardo sul suo ambizioso progetto di ripristinare il movimento e la vista a pazienti con danni cerebrali e di potenziare la memoria.

LEGGI ANCHE: Neuralink e i primi chip nel cervello umano: i risvolti medici secondo il neurochirurgo Giulio Maira

Aspetti principali

Come ha detto Musk in un evento X Spaces condotto dalla giornalista Katherine Brodsky , il primo umano che ha ricevuto un impianto di Neuralink sembra essersi completamente ripreso.

condotto dalla giornalista , il primo umano che ha ricevuto un impianto di Neuralink sembra essersi completamente ripreso. L’intervento chirurgico, assistito dal robot chirurgico di Neuralink, ha segnato una svolta per l’azienda e per i suoi sforzi per collegare i cervelli ai computer.

“Il recupero sta procedendo bene” , ha detto il miliardario, aggiungendo che il paziente non sta soffrendo di “effetti collaterali” di cui l’azienda sia a conoscenza.

, ha detto il miliardario, aggiungendo che il paziente non sta soffrendo di “effetti collaterali” di cui l’azienda sia a conoscenza. Il paziente è in grado di “muovere il mouse su uno schermo solo pensando”, ha detto Musk.

Neuralink sta “cercando di rendere accessibili il maggior numero di operazioni utilizzando il pensiero”, ha detto Musk.

Musk ha detto che Neuralink ambisce ad “avere più di due tasti” utilizzabili e sta cercando di progredire su quel fronte, che ha descritto come “molto buono” nel complesso.

Quando i chip saranno disponibili

Come ha già spiegato Musk, i primi prodotti di Neuralink saranno rivolti al ripristino di funzioni perse per persone con paralisi o problemi di vista. Il miliardario ha detto che i primi prodotti di Neuralink includeranno “Telepaty”, il sistema che consentirebbe agli utenti di controllare un telefono o un computer “solo pensando”. Altre aziende di neurotecnologia sono più avanti nei test e nel lancio di prodotti neurali per i pazienti rispetto a Neuralink, anche se tali aziende sono concentrate sul trattamento dei sintomi, non sul potenziamento di aspetti legati alla memoria.

Da considerare

Il ceo di Meta, Mark Zuckerberg, ha recentemente espresso scetticismo riguardo agli impianti cerebrali e alla tecnologia di interfaccia neurale così come si presenta attualmente. Zuckerberg ha detto di considerare l’interfaccia neurale “una delle cose più selvagge su cui si stia lavorando”. Ha aggiunto che Meta non sta ancora lavorando agli impianti cerebrali, ma potrebbe considerarlo. “Forse in futuro qualcuno lo farà, ma non vorrei usare la prima versione di tale tecnologia”, ha detto.

Il patrimonio di Musk

Stimiamo che il patrimonio di Musk valga 205.2 miliardi di dollari. È la seconda persona più ricca del mondo, seguendo il magnate francese dei beni di lusso Bernard Arnault e precedendo il fondatore di Amazon Jeff Bezos, rispettivamente valutati 223,2 miliardi e 190,7 miliardi di dollari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .