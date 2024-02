L’uomo più ricco d’Inghilterra ha comprato il 25% del Manchester United per 1,3 miliardi di dollari

Aspetti principali

Ratcliffe ha acquisito il 25% delle azioni di Classe B e Classe A dello United. Martedì 20 febbraio il titolo del club è sceso di una frazione di percentuale a 17,50 dollari.

dello United. Martedì 20 febbraio il titolo del club è sceso di una frazione di percentuale a 17,50 dollari. Ratcliffe investirà altri 300 milioni di dollari nel club che saranno destinati allo stadio Old Trafford.

nel club che saranno destinati allo stadio Old Trafford. Ratcliffe ha dichiarato in una nota che l’affare segna l’inizio del ritorno del Manchester United “in cima al calcio inglese, europeo e mondiale”, poiché il club ha affrontato un declino competitivo dopo aver dominato diverse competizioni dagli anni ’90 ai primi anni 2010.

L’acquisto della quota di minoranza di Ratcliffe era stato vicino a non andare in porto, fino a quando Sheikh Jassim ha ritirato un’offerta da 6 miliardi di dollari per la squadra, che i proprietari americani valutavano più di 7 miliardi di dollari.

Il patrimonio di Ratcliffe

Forbes stima che il patrimonio netto di Ratcliffe sia di 21,1 miliardi di dollari, una cifra derivante principalmente dalla Ineos Group, che genera 65 miliardi di dollari di ricavi annuali.

Da considerare

Il miliardario ex gestore di hedge fund Leon Cooperman ha acquistato più di 900.000 azioni del club alla fine dello scorso anno per quasi 17,5 milioni di dollari. Psquared Asset Management AG, Antara Capital ed Eminence Capital hanno acquisito quote valutate tra 17 milioni e 30 milioni di dollari dal momento in cui sono iniziate le speculazioni sulle acquisizioni del Manchester United nel 2022.

Sullo sfondo

Forbes stima che il valore del Manchester United sia di 6 miliardi di dollari, che corrisponde all’offerta poi ritirata da Sheikh Jassim lo scorso anno. Lo sceicco e l’Ineos Group di Ratcliffe erano stati gli due soggetti a presentare offerte prima della scadenza del 28 aprile 2023. Il club è ancora di proprietà e controllato dalla famiglia Glazer, che è anche proprietaria dei Tampa Bay Buccaneers e ha un patrimonio netto stimato di 10 miliardi di dollari.

Il Manchester United è una delle squadre di maggior successo nella storia della Premier League, anche se la squadra non vince la Premier League dal 2012. I tifosi del club hanno espresso indignazione nei confronti della famiglia Glazer negli ultimi anni e hanno organizzato proteste chiedendo di vendere il Manchester United, sostenendo che la famiglia abbia prioritariamente utilizzato il club per il proprio vantaggio finanziario a discapito delle prestazioni in campo della squadra.