Cosa fa Ersilia Arace e cos’è il testing, inspection and certification

BRANDVOICE – ARACE LABORATORI | PAID PROGRAM

La storia di Ersilia Arace è una testimonianza di resilienza, determinazione e coraggio. Arace, esperta in tecnologia alimentare, ha avviato un Laboratorio di Analisi merceologico nel Sud Italia, nonostante non avesse esperienza nel mondo degli affari né una tradizione imprenditoriale familiare. La sua azienda, Arace Laboratori, fornisce servizi di analisi ambientale e agroindustriale alle piccole e medie imprese del Sud e alle pubbliche amministrazioni da oltre 10 anni.

Prima di avviare la propria impresa, Ersilia Arace ha completato gli studi universitari ottenendo un dottorato di ricerca e una borsa di studio dalla Regione Puglia, lavorando su un progetto per valorizzare le produzioni locali dei vitigni pugliesi. Successivamente, ha deciso di intraprendere l’attività imprenditoriale in un settore di nicchia come quello del Testing, Inspection and Certification (TIC).

Il settore TIC si occupa di garantire che beni e servizi rispettino gli standard di qualità e sicurezza richiesti dalle normative nazionali e internazionali, facilitando le transazioni commerciali. Con l’aumento delle aspettative dei consumatori sulla qualità dei prodotti, la richiesta di servizi TIC indipendenti, come quelli offerti dai laboratori di analisi merceologica e consulenza tecnica, è in crescita.

I laboratori TIC svolgono un ruolo importante nell’aiutare le imprese a conformarsi alle normative, garantendo la qualità e la sicurezza dei loro prodotti e processi. Tuttavia, il settore affronta sfide legate alla digitalizzazione e all’adozione di nuove tecnologie.

“C’è poi”, continua l’imprenditrice, “anche il tema dell’etica: la maggiore attenzione a questo aspetto ha fatto sì che le aziende possano trovare nel laboratorio di analisi uno strumento per fare prevenzione e ottimizzazione dei processi e garanzia delle produzioni sicure e tracciate per il consumatore finale sempre più esigente e informato”.

La digitalizzazione è vista come un’opportunità per migliorare l’efficienza dei laboratori, anche se molte nuove tecnologie non sono ancora state pienamente adottate. Gli ostacoli principali includono la complessità dei processi e il tempo necessario per la transizione.

“Voglio guardare al futuro rendendo il presente sempre più digitalizzato”, conclude Ersilia Arace. “Nel mio percorso da imprenditrice, mi sono troppo imbattuta su un livello di consapevolezza spesso troppo basso che non ha consentito di comprendere la vera importanza per la salute umana e del nostro pianeta. La nostra mission è quella di aumentare il grado di consapevolezza delle aziende e dei consumatori ma anche dei tecnici che quotidianamente supportano le aziende a comprendere he questo settore non consente solo l’adeguamento normativo ma permette anche e soprattutto di garantire produzioni sane e processi da basso impatto ambientale”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .