Byd lancia la Yangwang U9, la supercar elettrica che vuole sfidare Ferrari e Lamborghini

Caratteristiche tecniche

“La Yangwang U9 ti permetterà di assaporare l’emozione quando la si guida su piste da corsa o per le strade della città”, ha scritto Byd su Weibo. “Segna l’inizio di una nuova era in cui le supercar completamente elettriche diventano una scelta”. La U9 vuole essere la proposta di Byd agli appassionati delle supercar. L’azienda punta anche sui prezzi più bassi. Secondo South China Morning Post, in Cina la Ferrari Roma a benzina ha un prezzo di 2,76 milioni di yuan (383mila dollari), mentre una Lamborghini Huracan viene venduta a 2,54 milioni di yuan (350mila dollari).

La U9 è alimentata da due tecnologie principali, la piattaforma e4 – un sistema di alimentazione con quattro motori elettrici indipendenti – e il sistema DiSus-X, rivoluzionando il segmento delle supercar completamente elettriche, integrando le prestazioni in pista e l’adattabilità su strada. Secondo i risultati dei test pubblicati da Byd, la U9 è in grado di accelerare da 0 a 100 chilometri in 2,36 secondi. La tecnologia di ricarica Dual Plug-in ha una potenza di ricarica massima di 500 kW.

I numeri di Byd

La società, fondata dal miliardario Wuang Chuanfu, ha conquistato sia nel 2022 che nel 2023 il titolo di maggior costruttore globale di veicoli elettrici. Byd nel 2023 è andata incontro a un incremento del 61,9% delle vendite rispetto al 2022, riuscendo a superare l’obiettivo annuale di tre milioni di unità ed entrando, per la prima volta in assoluto, nella top 10 dei principali costruttori globali di auto.

Le idee di Wuang Chuanfu hanno fin da subito colpito Charlie Munger, scomparso recentemente. Il defunto miliardario ha convinto il suo storico amico e partner, Warren Buffett, a investire nel 2008 nell’azienda di Wang: 230 milioni di dollari per acquistare una quota del 10%. Oggi, secondo Forbes, la sua Berkshire Hathaway possiede circa l’8% di Byd.

Wuang Chuanfu ha un patrimonio di 14,1 miliardi di dollari, cifra che lo piazza nella top 10 della classifica degli uomini più ricchi della Cina. Peraltro, il suo patrimonio è quasi triplicato nel giro di tre anni. Nel 2020, infatti, si attestava a 4,4 miliardi di dollari.