Il Victoria and Albert Museum di Londra cerca un esperto di Taylor Swift

Taylor Swift è all’apice della sua carriera, e notizie come quella secondo cui il Victoria and Albert Museum di Londra sta cercando un esperto per spiegare ai curatori senior la sua importanza nella storia dell’arte e del design, ne sono la prova. Giovedì 22 febbraio il museo ha pubblicato un annuncio di lavoro indirizzato a un superfan di Swift che aiuti il museo a “saperne di più sulle attuali tendenze culturali che influenzeranno il futuro del collezionismo”. Insieme a un esperto del ‘fenomeno’ Swift, il museo è alla ricerca di figure esperte di Crocs, tufting, drag ed emoji.

Che la vita della cantate stia assumendo un peso culturale importante è confermato anche da una notizia dell’estate scorsa. Da agosto Swift è diventata materia di studio in un corso della Arizona State University dal titolo ‘Psychology of Taylor Swift – Advanced Topics of Social Psychology’. Da dicembre 2023 è anche tra le materie di Harvard. Non è stata comunque la prima volta: nel 2022 la giornalista di Rolling Stone Brittany Spanos ha tenuto il suo primo corso sulla popstar alla New York University. Lo stesso ha fatto l’Università del Texas.

L’annuncio del Victoria and Albert Museum

“I nostri curatori sono custodi di oltre 2,8 milioni di oggetti, libri e archivi che abbracciano oltre cinquemila anni di creatività umana. Pertanto, cerchiamo sempre di saperne di più sulla nostra collezione, agendo al contempo come trendsetter culturali su cosa collezionare dopo”, spiega sempre nell’annuncio il museo.

I candidati, che incontreranno esperti curatoriali del V&A, avranno anche la possibilità di andare dietro le quinte del museo per vedere gli oggetti più importanti della collezione. “Questi nuovi ruoli consultivi ci aiuteranno a celebrare e scoprire di più sull’enorme, e spesso sorprendente, diversità creativa offerta al V&A, oltre ad aiutarci a conoscere meglio le storie di design che sono rilevanti per il nostro pubblico di oggi”, ha aggiunto il direttore del museo Tristram Hunt in un commento riportato dal Guardian.

Le iscrizioni scadono il 7 marzo e la posizione dovrebbe essere assegnata entro l’inizio di maggio, quando Swift comincerà la sua tournée in Europa. Il museo non ha stabilito uno stipendio per il ruolo, part-time e a zero ore, ma ha affermato che coprirà le spese di viaggio e che i candidati idonei riceveranno un abbonamento del museo. Il museo sta assumendo anche personale per diversi ruoli relativi al suo archivio di David Bowie.

Cosa rende speciale i concerti di Taylor Swift

Lo scambio di braccialetti dell’amicizia, fenomeno al quale il museo sarebbe interessato, o i cartelli fatti a mano ed esibiti durante i concerti sono solo alcuni dei ‘rituali’ più frequenti praticati dai fan della cantante. La tradizione, spiega la Cnn, è stata ispirata dal testo di You’re on Your Own, Kid, brano tratto dall’album Midnights di Swift del 2022, che parla di creare braccialetti dell’amicizia come un modo per connettersi con gli altri attraverso un’esperienza condivisa.

Sempre con un braccialetto, la star della Nfl Travis Kelce ha dichiarato il suo interesse per Taylor scrivendoci il suo numero di telefono sopra. Da allora, la coppia ha iniziato a frequentarsi.

La copertina di Time e i successi nello streaming

Swfit ha in programma 15 date del suo Eras Tour nel Regno Unito. Gli ultimi otto appuntamenti saranno nello stadio di Wembley, a Londra: il primo il 21 giugno, l’ultimo il 20 agosto. Nel mezzo anche le due date italiane di luglio, sold out da tempo, allo stadio San Siro a Milano.

Da poco incoronata miliardaria, con un patrimonio di 1,1 miliardi di dollari, Swift, che è stata l’artista più ascoltata del 2023 con oltre 25 miliardi di riproduzioni, ha occupato di recente anche la copertina di Time come persona dell’anno nel 2023.

“I successi di Swift come artista, dal punto di vista culturale, critico e commerciale, sono così numerosi che raccontarli sembra quasi fuori luogo”, si legge su Time. “Parlare di lei sembrava come discutere di politica o del tempo, un linguaggio parlato così ampiamente che non necessitava di contesto. È diventata il personaggio principale del mondo”.

L’effetto Swift nella politica e l’ira di Trump

A fine settembre 2023, grazie a una storia su Instagram, la superstar ha generato traffico record sulla piattaforma indipendente Vote.org, facendo registrare oltre 35mila nuovi elettori che andranno alle urne nel 2024. Ma se da un lato solo quest’estate Taylor Swift ha contribuito alla crescita del Pil americano per 5 miliardi di dollari grazie al giro d’affari del suo Eras Tour, dall’altro sia Joe Biden che Donald Trump la corteggiano affinché appoggi la loro corsa presidenziale di novembre.

Finora Swift si è da tempo apertamente schierata contro Trump, e il tycoon ha detto che Swift sarebbe “sleale” se appoggiasse Biden. Le parole di Trump sono da ricondurre al Music Modernzation Act, legge che ha aiutato gli artisti a guadagnare più facilmente con i diritti d’autore e le licenze attraverso i servizi di streaming, e approvata durante la sua presidenza. Per questo, secondo Trump, Swift sarebbe “sleale nei confronti dell’uomo che le ha fatto guadagnare così tanti soldi”.

