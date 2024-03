Chi è Marco Sansavini, il nuovo ceo alla guida della compagnia aerea spagnola Iberia

Marco Sansavini è stato nominato amministratore delegato e presidente di Iberia, compagnia aerea spagnola. Iag (International consolidated airlines group), holding che controlla British Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus e Level, ha annunciato le modifiche al suo senior management a partire da aprile 2024, in occasione della presentazione dei dati finanziari del 2023.

Le nuove nomine

Sansavini guiderà la spagnola Iberia e lascerà l’attuale carica di amministratore delegato di Vueling: Carolina Martinoli diventerà ceo e presidente della compagnia, lasciando il suo ruolo di chief people, corporate affairs and sustainability officer di Iag. Sansavini prenderà il posto di Fernando Candela, nominato amministratore delegato ad interim di Iberia nel maggio 2023, si dimetterà dalla carica e continuerà come ceo di Level.

Iberia: chi è il nuovo ceo Marco Sansavini

Marco Sansavini, si legge nella nota stampa, è entrato in Iag nel 2012 come direttore commerciale di Iberia. Nel 2020 è stato nominato amministratore delegato di Vueling. La carriera di Marco Sansavini nel settore aeronautico è iniziata nel 1995, quando è entrato in Klm ricoprendo varie posizioni dirigenziali e ha partecipato alla sua fusione con Air France.

Nel 2004 è entrato a far parte del gruppo Air France Klm come vice president global business e ha continuato a far parte del gruppo e della compagnia aerea partecipata Alitalia ricoprendo vari incarichi. Si è laureato in Economia all’Università di Bologna e conseguito un Master in Business administration presso l’Imd Lausanne.

I risultati

Il 2023 di Iag si è concluso con 3,51 miliardi di euro di utile operativo. E’ il dato più alto dal 2019, quando aveva raggiunto i 3,25 miliardi. Luis Gallego, ceo di Iag, ha commentato: “Oggi annunciamo i risultati del 2023, più che raddoppiando il margine operativo e i profitti rispetto al 2022. Con questi cambiamenti al nostro comitato direttivo, continueremo a portare avanti le nostre priorità strategiche, a trasformare le nostre attività e a garantire una crescita sostenibile e margini di livello mondiale. Le nostre attività spagnole stanno ottenendo ottimi risultati e sono posizionate per trarre vantaggio dal crescente traffico verso l’America Latina dall’Europa, nonché dal prezioso mercato dell’aviazione intraeuropeo”.

