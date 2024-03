Donald Trump potrebbe perdere alcune delle sue proprietà: quali sono le 5 che valgono di più

Una corte d’appello di New York ha rifiutato offrire un’ancora di salvezza a Donald Trump, stabilendo che non può sospendere l’esecuzione della sentenza da 454 milioni di dollari nella causa per frode civile contro di lui e la sua società. Questo, potenzialmente, mette a rischio l’impero immobiliare dell’ex presidente.

Trump sta facendo appello alla sentenza, ma ha ancora poche settimane per mettere a disposizione i fondi o una cauzione che garantisca la sua capacità di pagare.

Cosa rischia Donald Trump?

Trump ha un debito di circa 400 milioni di dollari. Resta da vedere come l’ex presidente deciderà di pagare la sentenza, se indebitandosi con le sue proprietà, cercando acquirenti o chiedendo aiuto ad amici facoltosi. Pur respingendo la sua richiesta di differire il pagamento, la corte d’appello ha sospeso una restrizione che impediva a Trump di ottenere prestiti da istituzioni registrate a New York, dandogli un’altra potenziale strada per raccogliere i fondi.

In un documento depositato mercoledì, tuttavia, gli avvocati di Trump hanno suggerito che le sue proprietà immobiliari potrebbero rischiare grosso. Gli avvocati Clifford S. Robert e Alina Habba hanno scritto che “le proprietà dovranno probabilmente essere vendute per raccogliere capitali in circostanze urgenti” se il tribunale non concederà una sospensione della sentenza monetaria.

Quanto valgono le sue proprietà immobiliari

Forbes stima che il valore totale delle proprietà immobiliari di Trump sia di oltre 1,9 miliardi di dollari al netto dei debiti, che costituiscono la maggior parte del suo patrimonio netto di 2,6 miliardi di dollari (prima di pagare i 540 milioni di dollari di multa) e che comprendono golf club, resort e proprietà immobiliari sia a New York che fuori. Basterebbe vendere alcuni dei suoi beni più preziosi o rifinanziarne altri per coprire l’ammontare del debito dell’ex presidente. Le sue sei proprietà più preziose valgono ciascuna circa 100 milioni di dollari o più, al netto dei debiti, il che significa che ha molte opzioni.

E se non pagasse?

È impossibile che Trump voglia vendere il suo prezioso Mar-a-Lago. Probabilmente, prima di contrarre un prestito, dovrà ottenere il consenso della società quotata in borsa Vornado, socio di maggioranza di due delle sue proprietà più preziose, 555 California Street e 1290 Avenue of the Americas.

Se Trump non dovesse pagare, le sue proprietà immobiliari potrebbero essere sequestrate, come ha detto Letitia James, procuratore generale di New York. Sebbene possa confiscare legalmente le proprietà al di fuori di New York, è più probabile che si occupi prima delle proprietà di New York e di quelle che potrebbero essere messe all’asta per il prezzo più alto. Potrebbe mettere all’asta la sua preziosa Trump Tower, il cui valore netto, dopo 100 milioni di dollari di debiti, è stimato da Forbes a meno di 60 milioni di dollari.

Quanto valgono le sue 5 proprietà immobiliari di valore, considerando i debiti

Ecco le sue cinque proprietà di valore, al netto dei debiti:

1. Mar-a-Lago

Valore netto: 292 milioni di dollari

La proprietà di Trump a Palm Beach è diventata anche la casa principale dell’ex presidente. Ha un valore stimato di 292 milioni di dollari al netto dei debiti. Trump ha pubblicamente affermato che il resort ha un valore sostanzialmente superiore, pari a 1 miliardo di dollari. Mar-a-Lago è stato uno dei tanti argomenti in discussione durante il processo per frode, in quanto l’ufficio di Letitia James ha accusato la Trump Organization di aver gonfiato in modo fraudolento il suo valore nelle dichiarazioni sulla condizione finanziaria, valutandolo come una residenza privata invece che come un club sociale, nonostante le restrizioni sul suo uso come casa. “Non c’è dubbio che la valutazione di Mar-a-Lago da parte di Donald Trump dal 2011 al 2021 sia stata fraudolenta”, ha scritto il giudice Arthur Engoron nella sua sentenza finale.

2. 1290 Avenue of the Americas

Valore netto: 287 milioni di dollari

Trump possiede solo una quota di minoranza della proprietà, un grattacielo di 2 milioni di metri quadrati a New York. La torre per uffici è principalmente di proprietà della Vornado Realty Trust e del suo amministratore delegato Steven Roth, che ha fatto parte del consiglio economico di Trump durante la campagna elettorale del 2016. È molto probabile che Vornado debba approvare qualsiasi vendita o ipoteca. D’altra parte, il partner potrebbe ipoteticamente concedere un prestito a Trump con l’intesa che, se non dovesse pagare, potrebbe ritrovarsi a possedere il 100% dell’attività.

3. Trump National Doral Miami

Valore netto: 166 milioni di dollari

Trump possiede interamente il suo resort Doral a Miami: un hotel di 643 camere e un golf club con quattro campi da golf. Il valore stimato, prima dei debiti, era di 291 milioni di dollari. La Trump Organization ha preso il controllo della proprietà nel 2012.

Il prestito utilizzato per finanziare l’acquisto, secondo la denuncia di James, è stata una di quelle operazioni commerciali garantite in modo fraudolento: Trump ha presentato i bilanci alla Deutsche Bank utilizzando valutazioni gonfiate. Secondo Forbes, il club della Florida genera un fatturato annuo di oltre 100 milioni di dollari.

4. 555 California Street

Valore netto: 127 milioni di dollari

Vornado Realty Trust possiede e gestisce in gran parte anche questo grattacielo per uffici e due edifici più piccoli nel centro di San Francisco. La proprietà ha un valore totale di 1,6 miliardi di dollari, ma ha un debito di 1,2 miliardi di dollari, che JPMorgan Chase ha contribuito ad incrementare nel 2021 per sostituire una precedente ipoteca.

5. 6 E. 57th Street

Valore netto: 99 milioni di dollari

Trump non possiede l’edificio al 6 E. 57th Street, ma due contratti di locazione a lungo termine sullo sfarzoso spazio di 65mila metri quadrati appena fuori dalla Fifth Avenue, nel principale corridoio commerciale di Manhattan. Non ha debiti sulla proprietà.

