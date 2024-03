Il design incontra la tecnologia a Milano: il programma che supporta pmi e startup innovative

Articolo tratto dal numero di febbraio 2024 di Forbes Italia. Abbonati!

Milano è considerata un centro nevralgico per l’economia, oltre che un punto di riferimento importante per il design. Basti pensare a eventi come il Salone del Mobile e il Fuorisalone, che hanno generato nel 2023 un indotto di oltre 223 milioni di euro, con un incremento degli affari collegati pari al 37% rispetto al 2022, come rivela ConfCommercio Milano. In risposta all’ultimo bando della Regione Lombardia, nato per aiutare la crescita sostenibile e la competitività delle piccole e medie imprese, l’hub di innovazione tecnologica Designtech ha annunciato il lancio del programma di accelerazione Design Momentum.

Design Momentum: l’iniziativa

L’iniziativa mira a promuovere lo sviluppo della tecnologia nei settori del design industriale, dell’arredo, del real estate e del lifestyle, per trasformare Milano e la Lombardia in un polo globale per le startup in questi ambiti. “Consideriamo il programma di accelerazione co-finanziato dalla Regione come una grande occasione di crescita”, dice Ivan Tallarico, fondatore e ceo di Designtech.

Il programma seguirà le migliori pratiche di open innovation, design venture e corporate venture building, offrendo alle realtà coinvolte l’opportunità di crescere attraverso la collaborazione con aziende di spicco del settore. Come rivela Tallarico, la misura mette a disposizione dei partecipanti per una serie di percorsi pilota: “Questo programma nasce in risposta a un bando della Regione Lombardia che mira a sostenere due settori come il design e la moda. Prevede il cofinanziamento all’80% delle spese di partecipazione ai percorsi di accelerazione di pmi e startup innovative”.

Le tecnologia

Design Momentum sfrutterà tecnologie potenzialmente trasformative come IoT, AI, Vr/Ar, blockchain, stampa 3D e nuovi materiali

per la creazione di soluzioni legate al design sostenibile e all’ambiente umano e costruito. Il programma è diviso in più fasi, progettate per massimizzare il valore per le startup e le pmi coinvolte, oltre a creare sinergie in una logica di collaborazione cross- industry, promuovendo il design thinking e consentendo lo sviluppo rapido di prototipi di alta qualità. “Ci sarà uno spazio di azione molto ampio per creare ipotesi di match con partner industriali. Un percorso che mira a intercettare i bisogni del mercato per poi selezionare una serie di candidature”.

Trasformare le idee in prodotti

In una prima fase, Designtech faciliterà il matchmaking tra startup e aziende consolidate, fornendo un ambiente sia fisico che digitale. Attraverso workshop di design thinking, il programma guiderà la creazione di proof of concept (poc) innovativi, generando collaborazioni tra le realtà innovative e i corporate partner coinvolti. Definite le opportunità di collaborazione, le startup potranno trasformare le loro idee in prodotti in grado di cambiare il modo di vivere nelle città e nell’ambiente costruito. Dall’altro lato, le aziende consolidate potranno scoprire nuove soluzioni in grado di accompagnare e facilitare i loro processi di innovazione.

Lo sviluppo dei poc identificati e validati nella prima fase del percorso avverrà all’interno della CoFactory di Designtech, la nuova fabbrica urbana aperta nel Certosa District di Milano, che mette a disposizione macchinari e tecnologie avanzate. CoFactory, la cui apertura è prevista nelle settimane precedenti alla Milano Design Week 2024, include uno spazio di 1.500 metri quadrati, con uffici dedicati, spazi di coworking, laboratori, aree di incontro e formazione, integrati con una zona di produzione dedicata alla prototipazione rapida e alla fabbricazione digitale.

La tradizione italiana si fonde con design e tecnologia

La fabbrica offre un accesso condiviso ad attrezzature all’avanguardia per lo smart manufacturing e l’industry 4.0. Un ambiente che permetterà di sviluppare prodotti ad alto valore che fondono la tradizione italiana del design con l’impiego di nuove tecnologie trasformative. Qui verrà supportata ogni fase del programma di accelerazione, grazie alla capacità di gestire l’intero ciclo di vita di un prodotto, dalla generazione del concept alla realizzazione finale.

Questo consentirà alle imprese coinvolte di affinare e realizzare le proprie idee in un unico luogo, semplificando il processo di sviluppo. “Tutti i workshop e l’attività di incubazione nel periodo di accelerazione saranno all’interno della nostra CoFactory. Le startup avranno un desk per utilizzare sia la parte del coworking (con sale riunioni) che hard, con uno spazio produttivo per supportare la prototipazione delle soluzioni. Si punta a capitalizzare un certo numero di competenze resilienti nel sistema. Vogliamo creare un’infrastruttura con a bordo spazi e macchinari funzionali alle esigenze dell’industria, ma anche un centro di competenze utili allo sviluppo dei prodotti. Questo favorisce una contaminazione in senso positivo”, prosegue Tallarico.

Attrarre talenti e investimenti internazionali

In una fase successiva, le soluzioni prototipate saranno sottoposte a test e validazione in un ambiente reale, nelle facility di Designtech. La collaborazione con corporate partner offrirà risorse finanziarie e competenze settoriali, accelerando così l’ingresso sul mercato delle soluzioni innovative. E mentre si lavora per coinvolgere le diverse corporate, la speranza è quella di dare seguito a un progetto fondamentale per attrarre talenti e investimenti internazionali su tutto il territorio.

“Prevediamo di selezionare 12 realtà per quest’anno, ma ci auguriamo che questa iniziativa possa essere rinnovata nel tempo. Per le corporate stiamo facendo partire una campagna di onboarding. L’obiettivo finale è quello di coinvolgere almeno dalle quattro alle sei aziende”. Il programma di accelerazione è aperto a startup e Pmi con sede legale e/o operativa in Lombardia. Le candidature saranno raccolte attraverso il bando di fase II, che sarà pubblicato nei prossimi giorni dalla Regione Lombardia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .