Miliardario ma indebitato: quanta liquidità ha a disposizione Donald Trump

“Cash is the king”, dice un vecchio detto americano. Ma quanto ne ha davvero Donald Trump? Questa è la domanda da 540 milioni di dollari. L’ex presidente si trova di fronte a un problema di liquidità, con almeno quella somma di sanzioni legali, per lo più derivanti da una causa per frode intentata dall’ufficio del procuratore generale di New York.

Donald Trump costretto a svendere le sue proprietà per pagare i debiti?

Gli avvocati di Trump, nel tentativo fallito di abbassare la cauzione, hanno detto che sarebbe “impossibile” per lui firmare un assegno che copra l’intero importo. Hanno affermato che Trump potrebbe essere costretto a vendere le proprietà “in circostanze eccezionali”, cioè a prezzi da saldo, “senza poter recuperare le proprietà vendute in seguito a un appello riuscito e senza poter recuperare le perdite finanziarie risultanti dal procuratore generale”.

Inoltre, Trump ha chiesto la sospensione di una multa di 83 milioni di dollari dovuta a E. Jean Carroll, una scrittrice che lo ha denunciato per diffamazione e abusi sessuali. La Carroll e i suoi avvocati si sono opposti alla richiesta in un documento depositato giovedì, scrivendo di avere “serie preoccupazioni” sulla sua capacità di pagare: le motivazioni addotte da Trump per chiedere questo straordinario risarcimento non si riducono ad altro che a ‘fidarsi di me'”. Il denaro deve essere versato il 9 marzo.

Quanto cash nelle casse di Trump?

Lo stesso Trump ha testimoniato nell’aprile 2023 di avere “sostanzialmente più di 400 milioni di dollari in contanti”. Si tratta di una cifra piuttosto vicina alla stima attuale di Forbes: circa 413 milioni di dollari, pari a circa il 15% dei 2,6 miliardi di dollari di patrimonio netto di Trump.

Ecco come si è arrivati a questa cifra, partendo da un numero esatto: 293.834.128,42 dollari: il saldo di cassa di Trump e delle sue società al 30 giugno 2021, secondo i documenti depositati nell’ottobre 2022 nella causa del procuratore generale di New York. La stima di Forbes nell’autunno del 2021, prima che i documenti venissero resi noti era di 296 milioni di dollari, in aumento rispetto ai 110 milioni dell’anno precedente grazie al rifinanziamento del 555 California, la torre di San Francisco di cui è proprietario insieme a Vornado Realty Trust, e grazie anche ai proventi della vendita di unità immobiliari.

In particolare, il bilancio di Trump del 2021 includeva circa 90 milioni di dollari vincolati in entità controllate da Vornado, suo partner commerciale per gli edifici per uffici a New York e San Francisco. All’epoca, Trump non poteva accedere a quel denaro a meno che Vornado non decidesse di erogarlo a lui, limitando la possibilità dell’ex presidente di utilizzare effettivamente i fondi. Non è chiaro quanto del denaro di Trump rimanga oggi sotto il controllo di Vornado, che ha rifiutato di commentare.

Il risultato

A prescindere da ciò Forbes ha fatto il conto delle principali fonti di denaro in entrata e in uscita, spulciando tra i documenti rivelati nel caso di frode, le dichiarazioni finanziarie pubbliche di Trump e altri documenti pubblici. Non è stato sottratto nulla per le imposte sul reddito. Questo perché le dichiarazioni dei redditi di Trump, rese note dalla commissione parlamentare nel 2022, mostrano che non paga molto allo Zio Sam. Non sono stati nemmeno dedotti i contributi alla sua campagna elettorale (non ci sono stati) o le spese legali (le paga in gran parte con i fondi dei donatori).

Il risultato principale: Trump è probabilmente seduto su un enorme mucchio di denaro, ma non abbastanza per pagare i suoi creditori legali con un semplice bonifico. E con molte altre cause nel suo futuro e il procuratore generale di New York che gli guarda le spalle, dovrà trovare un’ancora di salvezza finanziaria. Velocemente.

Le stime di Forbes

I calcoli in contanti di Forbes sono illustrati di seguito.

PUNTO DI PARTENZA

Liquidità a giugno 2021: $293.834.128,42

Vendite di immobili minori: +6 milioni di dollari

Da giugno 2021, Trump e il suo socio miliardario Phil Ruffin hanno venduto 25 appartamenti nella loro torre del Trump International Hotel Las Vegas per un totale di oltre 10 milioni di dollari. Trump, che possiede una quota del 50% dell’edificio, ha intascato circa 5 milioni di dollari. A Chicago, ha venduto una dozzina di posti auto nel suo grattacielo per un altro milione di dollari.

Redditi da libri, discorsi e Nft: +21 milioni di dollari

Nel 2021, Trump ha pubblicato un libro intitolato Our Journey Together (Il nostro viaggio insieme) che consisteva in foto di dominio pubblico del periodo in cui era in carica, tutte con didascalia dell’ex presidente. Le sue dichiarazioni finanziarie mostrano che ha guadagnato circa 5,75 milioni di dollari dal libro. Nel 2021 e nel 2022 ha inoltre tenuto diversi discorsi molto costosi, guadagnando circa 12 milioni di dollari, e ha emesso diversi lotti di Nft nel 2022 e nel 2023 per circa 2,1 milioni di dollari in contanti (più altre criptovalute). Infine, Letters to Trump (Lettere a Trump), un libro che riproduce le sue corrispondenze con varie celebrità, pubblicato nell’aprile 2023, aggiunge un altro milione di dollari.

Vendita dell’hotel di Washington e spese correlate: +112 milioni di dollari

Questo è il più grande guadagno di Trump: la vendita nel 2022 del suo hotel di Washington, in perdita, per la cifra impressionante di 375 milioni di dollari, una cifra che ha sorpreso gli analisti indipendenti. Dopo aver saldato il debito dell’albergo, la quota di vendita di Trump ammonta a circa 127 milioni di dollari, come risulta dai documenti del suo processo per frode. Se si sottraggono le spese stimate per tenere a galla il posto prima di venderlo, per un totale di 14,6 milioni di dollari, e un accordo di 750.000 dollari con il procuratore generale di Washington relativo all’uso dell’hotel per l’inaugurazione del 2017, rimangono circa 112 milioni di dollari dalla vendita dell’hotel.

Vendita contratto Trump Links: +60 milioni di dollari

Nel settembre 2023, secondo le testimonianze e i documenti resi disponibili nel processo per frode, Trump ha venduto il suo contratto con la città di New York per la gestione di un campo da golf pubblico nel Bronx per 60 milioni di dollari.

Pagamenti di prestiti: -67 milioni di dollari

Trump ha estinto quattro prestiti su varie proprietà dopo il rapporto del 2021 in cui si parlava dei suoi saldi di cassa. Tre di questi erano di piccola entità: prestiti per Trump Park Avenue (8,9 milioni di dollari), per il suo campo da golf a Colts Neck, New Jersey (8 milioni di dollari) e per il suo campo da golf nel nord della Virginia (5 milioni di dollari). L’ultimo prestito – il suo ultimo accordo con Deutsche Bank – era di 45 milioni di dollari per il Trump International Hotel and Tower di Chicago, che la testimonianza nel processo per frode ha rivelato essere stato estinto nell’ottobre o nel novembre 2023.

Spese per gli aeromobili: -13 milioni di dollari

I documenti del tribunale del 2021 mostrano che Trump ha pianificato di spendere circa 13 milioni di dollari per la manutenzione e l’aggiornamento degli aerei, compresa la revisione del suo 757 “Trump Force One”.

TOTALE

Circa 413 milioni di dollari.

