Quali sono i migliori hotel 5 stelle italiani secondo la Travel Guide di Forbes

Per il 66esimo anno consecutivo, Forbes ha pubblicato la sua Travel Guide per il 2024 con una ricchissima selezione dei migliori hotel, ristoranti, spa e crociere oceaniche in tutto il mondo.

Per l’hôtellerie, su 2039 proprietà totali 79 nomi sono italiani e di questi, suddivisi tra 4 e 5 stelle oltre ai recommended, ne risultano 19 nella categoria 5 stelle, da nord a sud della penisola. Vediamo quali sono:

Caruso, A Belmond Hotel

Caruso, A Belmond Hotel Caruso, A Belmond Hotel

Sospeso tra cielo e mare, questo palazzo dell’XI secolo è uno dei gioielli di Ravello, che comprende 50 camere e suite. Ristorante con terrazze panoramiche e piscina a sfioro riscaldata, sono tante le esperienze offerte dalla struttura. Tra queste, attività vicino a Pompei, Capri e Positano ed escursioni in barca.

Casa Angelina

Casa Angelina Casa Angelina

Scolpito nella scogliera dell’incantevole villaggio italiano di Praiano, Casa Angelina è un boutique hotel di lusso nel cuore della Costiera Amalfitana. 37 camere affacciate sul mare, e anche qui esperienze per assaporare le bellezze del luogo come la possibilità di fare un giro in barca al tramonto con chef privato al seguito che cucina a bordo.

Cipriani, A Belmond Hotel

Cipriani, A Belmond Hotel Cipriani, A Belmond Hotel

Sempre dell’orbita Belmond fa parte Cipriani, a Venezia, che lo scorso hanno ha festeggiato il suo 60esimo anniversario. A giugno 2023, inoltre, la struttura si è aggiudicata il titolo di miglior hotel al mondo secondo sito francese Le liste. La sua storia è iniziata nel 1956, quando Giuseppe Cipriani decise di costruire un albergo per i jet setter.

Four Seasons Hotel Firenze

Four Seasons Hotel Firenze Four Seasons Hotel Firenze

A pochi passi dal cuore culturale di Firenze, il Four Seasons ospita un ristorante italiano stellato Michelin e una spa. Soggiornare in una delle suite dell’hotel equivale a un’autentica immersione nell’arte italiana tra soffitti a volta, pavimenti in ceramica e affreschi del XVII secolo.

Alla voce experiences, la stagione del tartufo bianco tra ottobre e dicembre è l’occasione per fare un tour nella città medievale di San Miniato per visitare il mercato all’aperto del tartufo, o trascorrere una mattinata nei boschi con un esperto tartufaio.

Gardena Grödnerhof

A Ortisei, in Val Gardena, circondato dall’affascinante paesaggio montano delle Dolomiti si trova Gardena Grödnerhof. Fiore all’occhiello è la cucina del ristorante gourmet Anna Stuben, insignita di numerosi premi, e tra le migliori dell’Alto Adige.

Hassler Roma

Hassler Roma Hassler Roma

L’Hotel Hassler si trova nel cuore del centro storico di Roma. Situato sulla sommità della scalinata di Trinità dei Monti, la struttura si trova nelle vicinanze dei principali monumenti e luoghi di interesse della capitale tra i quali il Colosseo, il Pantheon, la Fontana di Trevi e il Vaticano.

Hotel de la Ville, a Rocco Forte Hotel

Hotel de la Ville, a Rocco Forte Hotel Hotel de la Ville, a Rocco Forte Hotel

Situato nel cuore della città eterna, i punti forti di questo palazzo del 18esimo secolo sono i piatti firmati Fulvio Pierangelini, il vivace rooftop bar, il bistrò su via Sistina (pittoresco ristorante romano) e la spa ispirata alla natura della Sicilia. Tantissime poi le esperienze come un tour a Roma, quelle dedicate ad arte e cultura o culinarie e per famiglie.

Hotel de Russie, a Rocco Forte Hotel

Hotel de Russie Hotel de Russie

Prosegue a Roma il viaggio nei migliori hotel al mondo secondo Forbes. Stavolta con un altro nome dell’orbita Rocco Forte: Hotel de Russie, situato tra Piazza di Spagna e Piazza del Popolo. Dal loro sito si legge che era una delle mete preferite di artisti e scrittori, stelle dello spettacolo e politici.

Hotel Eden

Hotel Eden Hotel Eden

Fa parte di Dorchester Collection invece Hotel Eden, il cui stabile risale al 1887. Anche qui, visite guidate per scoprire i tesori di Roma come, per citarne uno, quello sulle opere di Caravaggio. Da segnalare The Eden spa, con una serie di esperienze e terapie olistiche per il benessere.

Hotel Il Pellicano

Il Pellicano Il Pellicano

Ci spostiamo in Toscana, sul Monte Argentario, dove si trova Il Pellicano: terrazze a picco sul mare ed esperienze culinarie locali di altissimo livello. Qui si possono fare inoltre escursioni su un motoscafo privato messo a disposizione dalla struttura, per visitare le cantine del luogo o esplorare la campagna della Maremma.

Hotel Savoy, a Rocco Forte Hotel

Hotel Savoy Hotel Savoy

Dalla Toscana a Firenze, per un altro gioiello del gruppo Rocco Forte: Hotel Savoy, situato nella magnifica Piazza della Repubblica. Qui potrete gustare un aperitivo sulla lussuosa terrazza di Irene Bistrò, assaporare la cucina italiana con il menù dello chef Fulvio Pierangelini, e soggiornare in una camera progettata da Olga Polizzi, deputy chairman e director of design dei Rocco Forte Hotels.

J.K. Place Capri

J.K. Place Capri J.K. Place Capri

Se scegliere J.K. Capri, e volete vivere un’esperienza davvero unica, dovete soggiornare nella lussuosa penthouse suite con una superficie di 75 mq, che si affaccia sul Golfo di Napoli e sulla Marina. J.K. Place Capri propone poi un raffinato ristorante con terrazza panoramica che, dalla prima colazione al menu all-day, propone cucina mediterranea tradizionale.

J.K. Place Roma

J.K. Place Roma J.K. Place Roma

Ospitato nell’ex scuola di architettura di Roma, J.K. Place Roma è un boutique hotel realizzato dall’architetto Michele Bönan. Situato nel cuore di Roma, si trova a pochi minuti a piedi da Piazza di Spagna, Via Condotti e tutte le attrazioni principali della città.

Le Sirenuse

Le Sirenuse Le Sirenuse

A Positano Le Sirenuse è una vera istituzione. Ha aperto nel 1951 quando Aldo, Paolo, Franco e Anna Sersale decisero di trasformare la loro casa al mare in un piccolo albergo di charme affacciato sulla baia di Positano. Oggi ha 58 camere e il servizio di un grande albergo, pur mantenendo lo spirito di una casa privata, di lusso.

Mandarin Oriental, Lago di Como

Mandarin Oriental, Lago di Como Mandarin Oriental, Lago di Como

Situata sulle coste del Lago di Como, la struttura di Villa Roccabruna risale al XIX secolo ed è situata nel cuore del resort. Poi è stata ristrutturata con un delicato fascino orientale. Fiore all’occhiello sono il ristorante gourmet L’aria, il CO.MO Bar & Bistrot e il NAMI Cafe, situato vicino alla piscina galleggiante sul lago. La spa comprende sei sale trattamenti, incluse due suite private, un giardino zen e un’area dedicata all’esperienza olistica con calore e acqua.

Mandarin Oriental, Milano

Mandarin Oriental, Milano Mandarin Oriental, Milano

Indirizzo imperdibile soprattutto durante i grandi eventi milanesi come il Salone del mobile e la fashion week, il Mandarin Oriental di Milano è situato all’interno di quattro eleganti palazzi del XVIII secolo, a pochi passi dal Duomo. Premiato con due stelle Michelin, il ristorante Seta offre una delle esperienze gastronomiche più interessanti di Milano. Il menu, curato dallo Chef Antonio Guida, esalta la cucina italiana, unendo ingredienti tradizionali e tecniche innovative.

Portrait Firenze — Lungarno Collection

Portrait Firenze — Lungarno Collection Portrait Firenze — Lungarno Collection

Con 37 unità ricettive nel cuore della città di Firenze, compreso uno Penthouse Floor di 273mq, la proprietà appartiene alla famiglia Ferragamo. L’architetto fiorentino Michele Bonan ne ha curato lo stile glamour e contemporaneo, in un connubio elegante tra presente e tradizione.

Portrait Roma — Lungarno Collection

Portrait Roma — Lungarno Collection Portrait Roma — Lungarno Collection

14 suite nel centro di Roma per assaporare il meglio della Dolce Vita. E come se non in sella a un Vespa? L’hotel offre infatti la possibilità di scoprire la capitale guidando lo storico scooter italiano. Proprio come Gregory Peck e Audrey Hepburn in Vacanze romane.

Rosewood Castiglion del Bosco

Rosewood Castiglion del Bosco Rosewood Castiglion del Bosco

A Montalcino, in Toscana, questa struttura offre 42 suite, 11 ville, due ristoranti, una scuola di cucina e una spa. La tenuta nel cuore della Val d’Orcia, sito patrimonio dell’Unesco, comprende anche una tra le più storiche cantine produttrici di Brunello di Montalcino e un golf club privato.

