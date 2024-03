Nelle pmi italiane ci sono ancora poche donne manager. E il gap retributivo ha raggiunto gli 8.000 euro

Numeri che sono ancora più significativi se collegati aldi genere in Italia: i dati dell’Osservatorio sui lavoratori dipendenti del settore privato dell’Inps al 2022 ci dicono che la differenza di retribuzione tra uomini e donne ha raggiunto gli 8mila euro circa. Si tratta di un divario “significativamente correlato” alla maggiore presenza di lavoro part time tra le lavoratrici, che cercano in questa forma contrattuale un aiuto per un miglior bilanciamento vita – lavoro.

Federico Vione, ceo di W-Group, ha commentato: “Nonostante gli ultimi anni siano stati molto complicati per la battaglia della parità di genere nel mondo del lavoro in Italia, abbiamo avuto qualche piccolo segnale positivo, anche grazie alle nuove direttive europee sulle quote di genere nei cda delle società quotate e sulla parità salariale, passando per la normativa italiana della certificazione di genere. Non è, ovviamente, abbastanza e i dati di questa ricerca lo dimostrano. Abbiamo bisogno di un cambiamento culturale profondissimo: nella partita per la crescita economica del Paese stiamo giocando con metà squadra in campo, lasciando spesso in panchina le risorse migliori. Se vogliamo far crescere il Paese la soluzione è una, semplicissima: valorizzare il talento femminile.”