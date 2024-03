Chi è la manager udinese che a Palo Alto guida un’azienda di aste multimiliardarie

Silvia Console Battilana è quella che, oltreoceano, definirebbero inspiring women. Nata a Udine, la sua casa è oggi la California, più precisamente Palo Alto terra promessa di startupper e innovatori, dove lei è da anni ceo di un’azienda di aste multimiliardarie: Auctionomics.

L’8 marzo in Bocconi, ateneo che ha avviato il suo percorso lavorativo di successo, sarà uno dei volti del progetto Changed by women, programma di mentoring al femminile e roadshow nelle sedi di tutto il mondo della Bocconi alumni community. Insieme alla sua, 98 storie di donne che hanno saputo sfidare i loro limiti e gli stereotipi imposti dalla società.

Auctionomics: un’azienda di aste multimiliardarie

La società che Battilana guida progetta e gestisce aste multimiliardarie complesse e ad alto rischio per governi e imprese multinazionali, utilizzando l’economia avanzata, l’intelligenza artificiale e il proprio modello linguistico.

I suoi clienti sono attivi in settori quali telecomunicazioni, risorse naturali e finanza.

Battilana è entrata in questo settore dopo l’incontro con Paul Milgrom, suo professore di microeconomia durante il dottorato di ricerca in Economia a Stanford, ed economista statunitense insignito del Premio Nobel per l’economia nel 2020 per “aver migliorato la teoria delle aste e inventato nuovi formati di assegnazione”.

Una carriera di successo: dalla Bocconi al mondo

Dopo la laurea in Economia presso l’Università Bocconi di Milano, Battilana riceve una borsa di studio che le sarà consegnata direttamente da Mario Draghi, a quel tempo capo della Banca centrale europea.

“Molti anni dopo lo incontrai casualmente su un aereo”, ricorda la manager. “Mi sono avvicinata e gli ho detto che mi aveva cambiato la vita con quella borsa di studio”.

Anche se, come ci ha raccontato, nessuno dei suoi genitori è andato al college, ha imparato la capacità di negoziazione dal padre italiano e la fredda capacità di pensare a lungo termine dalla madre tedesca. Oggi, Silvia Console Battilana è l’unica donna fondatrice in aste multimiliardarie.

Nel 2017 è stata inoltre nominata Young Global Leader dal World Economic Forum.

In che modo le aste influenzano le nostre vite?

Le aste possono sembrare lontane da noi, ma i loro effetti possono essere avvertiti nella vita di tutti i giorni. Consideriamo ad esempio l’ascesa dello streaming televisivo. Oggi, il 99% delle famiglie americane è abbonato ad almeno un servizio di streaming e quest’ultimo rappresenta quasi il 40% di tutto il consumo televisivo.

L’affermarsi della televisione in streaming è stato reso possibile solo grazie a un’asta di incentivi che abbiamo organizzato per la Federal Communications Commission degli Stati Uniti. Quest’asta ha avuto un tale impatto sulle abitudini televisive che quest’anno siamo stati onorati con un Emmy Award per il nostro ruolo nell’aiutare l’industria televisiva a passare da un modello di trasmissione a un modello di streaming .

Le aste dello spettro sono un altro esempio che ha cambiato radicalmente le nostre vite: il motivo per cui puoi trasmettere video in streaming o effettuare chat video sul tuo smartphone è perché il tuo operatore telefonico ha accesso a frequenze radio specifiche che utilizza per trasmettere tali dati. E il motivo per cui si ha accesso a queste frequenze può essere ricondotto al lavoro pionieristico svolto da Paul Milgrom, che ha ideato la prima asta per la compravendita dell’accesso a queste frequenze.

Questi sono solo alcuni esempi. Abbiamo progettato aste utilizzate per la pubblicità su Internet, abbiamo ridisegnato l’intero mercato del gas colombiano, e il Dipartimento di Giustizia americano ci ha chiesto di utilizzare il nostro sistema per analizzare le aste dei tassi di interesse alla ricerca di segnali di manipolazione all’indomani della crisi finanziaria del 2008. E abbiamo progettato aste per l’assegnazione dei diritti di pesca in Cile.

So che state lavorando a un altro progetto.

Utilizzeremo il nostro sistema per risolvere la scarsità idrica globale. L’allocazione dell’acqua è generalmente inefficiente: molti agricoltori hanno diritti che impongono loro di “usarla o perderla”, quindi allagano i loro campi alla fine dell’anno per evitare di perdere i loro diritti sull’acqua. Nel frattempo, a una città vicina potrebbe essere chiesto di razionare l’acqua.

Si tratta di una terribile allocazione errata delle risorse che non potrà che peggiorare a causa del cambiamento climatico.

Il motivo per cui facciamo quello che facciamo è perché crediamo che una concorrenza leale con incentivi attentamente studiati renda il mondo un posto migliore. La realtà è che viviamo in un mondo con risorse scarse e non è sempre ovvio come allocarle equamente.

La progettazione del mercato (aste) è un modo per creare mercati equi, trasparenti ed efficienti per risorse scarse. Auctionomics è una società composta da alcuni dei più brillanti economisti e scienziati del mondo e abbiamo costruito grandi sistemi di intelligenza artificiale che ingeriscono terabyte di dati per simulare aste e migliorarne la progettazione in modo che siano giuste e competitive.

Il nostro lavoro avvantaggia sia i partecipanti all’asta che, come nel caso dello streaming televisivo o dell’assegnazione dello spettro per i telefoni cellulari, l’utente finale.

Come ha conosciuto Paul Milgrom?

Paul Milgrom è stato il mio professore di microeconomia durante il dottorato a Stanford. Quando nel 2007-2008 si verificò la crisi dei titoli garantiti da ipoteca, il Tesoro americano aveva mille miliardi di dollari in asset in difficoltà da vendere.

Così chiamarono Paul per chiedergli se poteva organizzare un’asta per la vendita. Aveva un brevetto sul design delle aste che voleva utilizzare e voleva costituire una società per farlo. Lui e io avevamo lavorato insieme con successo al reclutamento di studenti mentre ero a Stanford e sapeva che avevo fondato un’altra società. Così mi ha invitato a prendere un caffè al Coupa Café, un’istituzione della Silicon Valley, e mi ha chiesto di diventare co-fondatrice.

Quali sono state finora le vostre aste più importanti?

Auctionomics è forse meglio conosciuta per il suo lavoro con la Federal Communications Commission su un’asta di incentivi da 19 miliardi di dollari che ha gettato le basi per lo streaming televisivo come lo conosciamo oggi.

Quando Apple ha introdotto l’iPhone, nel 2007, ha portato a un massiccio aumento della domanda di dati wireless da parte dei consumatori. Il problema però era che gran parte dello spettro radio era già destinato ad altri usi.

La FCC stava cercando un modo per eliminare gradualmente gli usi meno preziosi dello spettro radio per far posto alla nuova era delle comunicazioni wireless annunciata dagli smartphone. Uno dei primi obiettivi di questa transizione sono state le trasmissioni televisive wireless, che hanno perso valore man mano che i consumatori hanno iniziato a guardare più tv via cavo e su Internet. Ma capire come riallocare equamente questo spettro è stato un problema enormemente complesso.

All’inizio non era chiaro quanti proprietari di spettro sarebbero stati disposti a vendere i propri diritti di trasmissione o il prezzo al quale sarebbero stati disposti a vendere. E c’erano migliaia di stazioni televisive con diritti sullo spettro.

La sfida affrontata da Auctionomics era incentivare il maggior numero possibile di stazioni televisive a vendere i propri diritti di trasmissione, garantendo allo stesso tempo che l’asta aumentasse le entrate nette per il Tesoro degli Stati Uniti perché tali diritti venivano venduti a un prezzo equo.

Questo problema era così difficile da risolvere che è valso a Paul il Premio Nobel nel 2020.

Durante il dottorato, ha creato due startup. Di cosa si occupavano?

Una startup insegnava agli studenti come superare il test di ammissione alla facoltà di giurisprudenza. L’altro organizzava eventi per mettere in contatto imprenditori, vc e startup.

Organizzo ancora regolarmente eventi nella Silicon Valley per divertimento, e da quando sono diventata Young Global Leader per il World Economic Forum, faccio lo stesso al loro incontro annuale a Davos.

Vale ancora il ‘mito’ americano secondo cui tutti i sogni sono possibili? Il fallimento è contemplato?

Amo la Silicon Valley perché si basa sull’idea che tutto è possibile. Se non ti piace qualcosa non ci si aspetta che ti lamenti perché hai il potere di cambiarlo.

Qui il limite è davvero il cielo e il fallimento viene abbracciato perché se non hai mai fallito non hai mai provato qualcosa di abbastanza grande. È stata una prospettiva importante che mi è stata impartita quando ho incontrato Eric Ries (imprenditore, blogger e autore americano, ndr), che ha scritto un libro di grande successo su come il fallimento sia l’essenza dell’imprenditorialità.

Lo sport è una grande passione. In che modo influenza il suo mindset nel lavoro?

Esiste una grande correlazione tra imprenditori e atleti. La mentalità dell’atleta è quella di continuare a spingere sempre per la vittoria e questo è qualcosa che hanno in comune con gli imprenditori.

Ho una passione particolare per il beach volley. Tutti quelli con cui gioco o mi alleno sono molto più forti e più giovani di me. Alcuni sono stati campioni nazionali o hanno gareggiato alle Olimpiadi. Questo è intimidatorio e richiede molta forza mentale e concentrazione.

Al confronto, le trattative multimiliardarie sembrano facili.

La leadership femminile in Italia è una conquista ancora in salita. Come va in California?

Trovo che la chiave sia trovare gli uomini che supportino le donne in posizioni di leadership. Sono tanti e la loro alleanza è molto importante.

Incoraggio tutte le donne in California e in Italia a continuare a credere e a costruire una forte rete di amici uomini.

Cosa significa far parte del progetto della Bocconi?

Changed by Women è un progetto di tutoraggio femminile volto a mostrare ad altre studentesse che possono fare tutto ciò che desiderano. Sono estremamente onorata ed entusiasta di far parte del programma e devo la mia carriera alla Bocconi.

Sono cresciuta credendo che le donne avessero due opzioni nella vita e potessero sceglierne solo una: essere madre o avere una carriera di successo. Oggi sono una madre molto soddisfatta e felice, che può viaggiare per il mondo con le sue due figlie.

In qualità di ceo di Auctionomics, ho costruito l’azienda per supportare il lavoro a distanza prima della pandemia in modo che tutti potessero avere sia una famiglia sia una carriera. Disponiamo inoltre di numerosi incentivi familiari per i nostri dipendenti, tra cui tate notturne per i neonati.

Quindi a tutte le donne italiane che leggeranno questo articolo dico: sognate in grande e solo perché qualcosa non è stato fatto prima non significa che non possa essere fatto in futuro.

A proposito di Changed by women

Changed by women è un libro, una raccolta fondi per sostenere le nuove studentesse. Si parte l’8 marzo a Milano (ore 20.30, aula magna di via Roentgen) con un evento che vedrà la partecipazione di Donna Javotte Manca di Villahermosa, presidentessa dal 1932 al 1957 dell’Università Bocconi.

Tra le protagoniste di Changed by women, oltre a Silvia Console Battilana, ci sono: Alice Acciarri, general manager di eBay Italia, Arianna Alessi, amministratore delegato di Red Circle Investments e di Brave Wine, e vice presidente di OTB Foundation, Bernadette Bevacqua, ceo di Sperlari, la politica Emma Bonino, Silvia Candiani, vicepresidente telco e Media di Microsoft, Valentina De Santis, proprietaria di Grand Hotel Tremezzo (qui l’intervista di Forbes Women), Margherita Della Valle, amministratrice delegata di Vodafone, Veronica Diquattro, presidente europeo del consumer business per Omio, Melissa Ferretti Peretti, ceo di Google, Elena Lavezzi, head of southern europe di Revolut, Cristina Scocchia, amministratrice delegata di illycaffè, Carla Sozzani, editrice, gallerista e imprenditrice, Federica Tremolada, managing director for southern & eastern Europe di Spotify (qui l’intervista di Forbes Women) e Giada Zhang, ceo di Mulan Group.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .