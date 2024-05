Warren Buffett vende ancora Apple e fa il record di liquidità: cosa è emerso dal meeting annuale della Berkshire Hathaway

Tanti temi: la successione di Berkshire Hathaway, il record di liquidità, la riduzione della partecipazione in Apple e un omaggio a Charlie Munger, lo storico partner d’affari scomparso qualche mese fa. Ad attenderlo persone che hanno viaggiato anche per migliaia di chilometri. Stiamo parlando del consueto appuntamento del primo sabato di maggio, giorno in cui l’oracolo di Omaha, Warren Buffett, traccia un bilancio della situazione della sua Berkshire Hathaway e, mai come quest’anno, pone le basi per il futuro.

Aspetti principali

La liquidità disponibile di Berkshire ha raggiunto la cifra record di 189 miliardi di dollari. Tra le ragioni anche la vendita delle azioni di Apple che avrebbe fruttato alla holding di Buffett circa 11,2 miliardi di liquidità .

Tra le ragioni anche la vendita delle azioni di Apple che avrebbe fruttato alla holding di Buffett circa . La quota di Berkshire in Apple è scesa a 135,4 miliardi di dollari al 31 marzo rispetto ai 174,3 miliardi della fine del 2023, anche se il prezzo delle azioni del produttore di iPhone è sceso solo dell’11%. La holding avrebbe quindi venduto circa 116 milioni di azioni, pari al 13% delle sue partecipazioni .

. Secondo quanto spiegato nei report, in generale Berkshire ha generato un utile netto di 12,7 miliardi di dollari nel primo trimestre, in calo del 64% rispetto ai 35,5 miliardi di dollari dell’anno precedente.

nel primo trimestre, in calo rispetto ai 35,5 miliardi di dollari dell’anno precedente. Buffett, 93 anni, ha dichiarato che la successione di Berkshire Hathaway è in buone mani. Ha affermato che i vice presidenti Greg Abel – successore designato nel 2021 – e Ajit Jain si sono dimostrati all’altezza. Tuttavia, ha concluso dicendo: “Ci vediamo l’anno prossimo”.

La dichiarazioni di Buffett

Le ragioni della vendita di azioni Apple? In risposta alle domande degli azionisti, Buffett ha suggerito di aver venduto per evitare di dover pagare più tasse in futuro nel caso in cui le aliquote dovessero aumentare. Come ha riportato CNBC, Buffett ha detto agli azionisti che, in riferimento al 2024, è tassato con un’aliquota fiscale del 21% nel 2024 e che in futuro potrebbe pagare “una percentuale leggermente più alta”. Buffett però ha anche elogiato Apple, affermando che è, prosegue CNBC, “estremamente probabile che Apple rimanga il maggior investimento di Berkshire alla fine del 2024”.

Come riporta Reuters, oltre ad Apple, Buffett ha annunciato sabato di aver ceduto (in perdita) anche l’intera partecipazione nella società di media e intrattenimento Paramount Global, assumendosi interamente la responsabilità della decisione. “È stata una decisione al 100% mia, abbiamo venduto tutto e abbiamo perso parecchi soldi,” ha detto Buffett all’assemblea annuale degli azionisti.

Chi è Greg Abel

Come detto, Buffett, sarà sostituito da Greg Abel come ceo quando non sarà più in grado di guidare la holding che amministra dal 1965. Come riporta Reuters, Abel è intervenuto all’evento di sabato 4 maggio. “Abbiamo un’azienda molto speciale ed è la cultura a renderla speciale, e quella non cambierà,” ha detto Abel, da 25 anni nella holding. Buffett ha rassicurato più volte gli azionisti che Berkshire è in buone mani, dicendo che Abel è “responsabile di tutto tranne che dell’assicurazione”. Buffett ha poi concluso: “Abbiamo lo stesso senso nel valutare l’attrattività delle aziende e nel prendere decisioni di capitale e cose del genere”. Come conclude Reuters, anche Ronald Olson, dirigente di Berkshire ha parlato di Abel. “Greg comprende la cultura di Berkshire e la rispetterà,” ha detto Olson prima dell’incontro. “Greg non si considera Warren Buffett, ma non ho dubbi nel vedere Greg dirigere Berkshire allo stesso modo”.

Il patrimonio di Warren Buffett

Secondo la Real Time Billionaires di Forbes.com, Warren Buffett ha attualmente un patrimonio di 131,9 miliardi di dollari ed è l’ottava persona più ricca del mondo.

