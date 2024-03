Grok, il chatbot di Elon Musk, diventerà open source: cosa c’è da sapere

Elon Musk ha promesso che renderà open-source il chatbot Grok della sua società di intelligenza artificiale xAI. Una mossa cruciale per rendere il bot di IA generativa disponibile gratuitamente al pubblico, mentre Musk fa causa alla rivale OpenAI e critica Google per il suo prodotto di IA generativa Gemini.

Musk, il miliardario proprietario di xAI, ha annunciato sulla sua piattaforma di social media X che la sua azienda di AI aprirà il chatbot questa settimana, anche se non ha specificato quando l’azienda finalizzerà il piano o quali componenti del chatbot saranno aperti.

Rendendo Grok open-source, Musk permetterebbe di fatto al pubblico di accedere liberamente e pubblicamente al bot di intelligenza artificiale, che xAI ha rilasciato l’anno scorso, mantenendolo riservato agli utenti di X che pagano un abbonamento mensile di 16 dollari.

La modellazione open-source è diventata un punto focale per Musk negli ultimi mesi, dopo che il miliardario ha fatto causa a OpenAI – la società di cui è stato co-fondatore e che ha poi lasciato – per aver presumibilmente fatto marcia indietro rispetto alla sua promessa di creare un modello open-source per dare invece priorità agli azionisti.

Musk ha anche criticato il generatore di immagini Gemini AI di Google dopo che una serie di immagini è diventata virale mostrando contenuti storicamente imprecisi e fuorvianti, con alcune immagini che mostravano vichinghi neri, un papa donna e padri fondatori neri – Google si è scusato per l’imprecisione e ha messo in pausa la funzione di immagine, dicendo che l’azienda aveva cercato di evitare “alcune delle trappole” che aveva osservato nei generatori di immagini precedenti, che hanno avuto una storia preoccupante di stereotipi razziali e difficoltà a distinguere i volti di persone di colore.

Musk, che ha lasciato OpenAI nel 2018 a causa delle critiche per aver privilegiato i profitti rispetto alla sicurezza, è stato sia un sostenitore dell’intelligenza artificiale sia uno dei suoi critici più duri, tanto che l’anno scorso ha chiesto una pausa nello sviluppo dell’intelligenza artificiale per timore di una “corsa fuori controllo” alla creazione di prodotti sempre più avanzati.

Dopo aver lanciato xAI lo scorso marzo, Musk ha rilasciato il primo prodotto dell’azienda a novembre, chiamandolo Grok e rendendolo disponibile agli abbonati a pagamento su X, precedentemente noto come Twitter. Durante il lancio, Musk ha affermato che il chatbot è “progettato per rispondere alle domande con un po’ di spirito e ha una vena ribelle”, avvertendo gli utenti di evitarlo se “odiano l’umorismo”.

Musk ha anche affermato che il bot sarà in grado di accedere ai dati in tempo reale di X, la piattaforma di social media che Musk ha acquistato per ben 44 miliardi di dollari con l’intenzione dichiarata di renderla un paradiso per la libertà di parola, un’affermazione sorprendente dopo le preoccupazioni per l’incitamento all’odio sulla piattaforma e una serie di errori da parte di diversi chatbot di alto profilo.

Musk ha citato in giudizio OpenAI e il suo cofondatore, Sam Altman, all’inizio di questo mese, sostenendo che il gigante tecnologico sostenuto da Microsoft ha compromesso la sua missione fondativa di sviluppare un chatbot open-source a “beneficio dell’umanità”.

Nella sua causa, il miliardario proprietario di X, Tesla e SpaceX ha affermato che OpenAI ha invece puntato a massimizzare i profitti e a limitare l’accesso alla tecnologia mantenendola closed-source, ovvero limitata al pubblico. Mentre alcune versioni di ChatGPT sono utilizzabili gratuitamente, altre, tra cui la GPT-4 con una funzione di generazione di immagini, richiedono un abbonamento.

Altman è rientrato nel consiglio di amministrazione di OpenAI la scorsa settimana, solo quattro mesi dopo che il cofondatore 38enne era stato estromesso dallo stesso consiglio in cui era rientrato. L’estromissione di Altman, avvenuta lo scorso novembre, ha provocato un’onda d’urto nell’industria tecnologica. All’epoca l’azienda aveva affermato che Altman non era sempre stato “sincero” con il consiglio di amministrazione, una decisione che aveva spinto la maggior parte dei circa 750 dipendenti di OpenAI a minacciare di dimettersi se Altman non fosse stato reintegrato. Meno di una settimana dopo il suo allontanamento, OpenAI ha raggiunto un accordo con Altman per riassumerlo come amministratore delegato.

Secondo le stime di Forbes, il patrimonio netto di Musk ammonta a circa 197,1 miliardi di dollari, il che lo rende la seconda persona più ricca del mondo, dietro solo al magnate di Lvmh Bernard Arnault (233,9 miliardi di dollari). Questo mese Musk è stato brevemente superato due volte dal fondatore di Amazon Jeff Bezos, in seguito al calo del prezzo delle azioni di Tesla, ma il patrimonio netto stimato di Bezos è sceso a 190,9 miliardi di dollari.

