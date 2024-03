Il Bezos Earth Fund investe 60 milioni di dollari in centri per migliorare le carni alternative

Il Bezos Earth Fund – iniziativa filantropica sostenuta da Jeff Bezos per combattere il cambiamento climatico – ha annunciato di aver investito 60 milioni di dollari per creare centri che si concentreranno sulle sfide della biolaborazione. Lo scopo, secondo quanto dichiarato da Lauren Sanchez, vicepresidente e fidanzata di Bezos, è “inventare la nostra via d’uscita dal cambiamento climatico”.

Fatti chiave

I Bezos Centers for Sustainable Protein , si legge in una nota stampa, cercheranno di far progredire la scienza e la tecnologia per affrontare “i principali ostacoli tecnologici alla riduzione dei costi, all’aumento della qualità e all’incremento dei benefici nutrizionali delle proteine alternative”.

, , ha dichiarato a Bloomberg che i centri saranno legati alle università e verranno istituiti nei prossimi cinque anni. I 60 milioni di dollari fanno parte dell’impegno di 1 miliardo di dollari del Bezos Earth Fund per trasformare i sistemi alimentari e agricoli nel tentativo di ridurre le emissioni di gas serra.

Novità

La notizia dell’investimento del Bezos Earth Fund nel miglioramento della qualità delle proteine alternative arriva appena una settimana dopo che Oscar Mayer ha annunciato la sua collaborazione con NotCo, Inc – un’altra organizzazione sostenuta dal fondatore di Amazon – per lanciare le prime offerte Oscar Mayer a base vegetale, NotHotDogs e NotSausages.

Valutazione di Forbes

Secondo le stime di Forbes, Bezos ha un patrimonio di circa 193,7 miliardi di dollari, il che lo rende la terza persona più ricca al mondo.

Il contesto

Nel 2020, Bezos – che ha guadagnato la maggior parte dei suoi soldi fondando e ora presiedendo Amazon – si è impegnato a spendere 10 miliardi di dollari in un decennio, attraverso Earth Fund per combattere l’impatto del cambiamento climatico.

Nello stesso anno, ha annunciato che Earth Fund aveva donato 791 milioni di dollari a 16 organizzazioni impegnate nella lotta al cambiamento climatico, tra cui 100 milioni di dollari al World Wildlife Fund e 100 milioni di dollari all’Environmental Defense Fund, anche se Forbes ha riportato che Earth Fund ha annunciato solo 400 milioni di dollari di sovvenzioni nel 2021 e quasi 300 milioni di dollari di sovvenzioni nel 2022.

Recentemente, il Bezos Earth Fund ha annunciato una sovvenzione di 5 milioni di dollari al Jane Goodall Institute per espandere gli sforzi di conservazione nella Repubblica Democratica del Congo e nella Repubblica del Congo.

