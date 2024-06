Jeff Bezos supera Bernard Arnault: ora è la seconda persona più ricca del mondo

Il fondatore di Amazon Jeff Bezos ha superato il magnate francese dei beni di lusso Bernard Arnault come seconda persona più ricca al mondo lunedì mattina, dopo che le azioni di Lvmh sono scese e quelle di Amazon sono leggermente aumentate.

Aspetti principali

Secondo la Real-Time Billionaires di Forbes , lunedì dopo le 16:00 Bezos aveva un patrimonio netto di circa 204,3 miliardi di dollari , con un aumento di circa 2,4 miliardi di dollari nella giornata.

, lunedì dopo le 16:00 Bezos aveva un patrimonio netto di circa , con un aumento di circa 2,4 miliardi di dollari nella giornata. Arnault, che è alla guida dell’impero Lvmh che ha marchi di moda e cosmetici di lusso come Louis Vuitton e Sephora, si è piazzato subito dopo Bezos con un patrimonio netto di 203,9 miliardi di dollari , in calo di 4,3 miliardi di dollari alle 16.00.

, in calo di 4,3 miliardi di dollari alle 16.00. Le azioni di Lvmh sono scese del 2,21% alla chiusura del mercato di lunedì. Mentre le azioni di Amazon sono salite dell’1,5%, contribuendo ad aumentare leggermente il patrimonio netto di Bezos.

La persona più ricca del mondo rimane l’amministratore delegato di Tesla Elon Musk, che secondo le stime di Forbes ha un patrimonio netto di 207,8 miliardi di dollari.

Cosa guardare

La classifica è cambiata più volte nel corso della giornata. Alle 16.00, Bezos e Arnault si sono scambiati i posti numero 2 e 3 almeno quattro volte.

Sullo sfondo

Nelle ultime settimane, la classifica dei miliardari ha subito una serie di cambiamenti. Prima che Bezos superasse Arnault, Musk e Arnault si contendevano la posizione di persona più ricca del mondo. Negli ultimi tre mesi, Amazon ha registrato un aumento di oltre il 6%, mentre Tesla è salita solo dello 0,39% e Lvmh è scesa del 12,99% nello stesso periodo.

Quest’anno la fortuna di Musk è stata altalenante a causa delle difficoltà delle azioni Tesla, ma l’imprenditore potrebbe conquistare il primo posto se giovedì gli azionisti voteranno per il reintegro del suo pacchetto retributivo da 50 miliardi di dollari, che aumenterebbe la sua partecipazione in società dal 13% al 22%.

A margine

All’inizio di quest’anno, Bezos si è confrontato con Musk per la posizione di seconda persona più ricca del mondo e più ricca degli Stati Uniti. A marzo i due si sono scambiati i posti per 13 volte e, prima di allora, Musk non aveva perso il suo status di persona più ricca degli Stati Uniti per più di due anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .