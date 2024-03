Come Aliparma crea connessioni tra imprenditori con la mobilità sostenibile

Articolo tratto dal numero di marzo 2024 di Forbes Italia. Abbonati!

Aliparma vola sempre più in alto, creando connessioni tra imprenditori, nel segno della mobilità sostenibile. Servizi dei più alti standard, organizzazione di eventi incentive e relazioni con il mondo dei motori permettono all’azienda di Giancarlo Insinna di essere un partner affidabile per numerose realtà.

La storia

Imprenditore con la meccanica nel dna, Insinna ha rilevato la società dal gruppo Pizzarotti & C. nel 2021, rivoluzionando il modello di business e avviando un’operazione di restyling che ha portato alla creazione del brand Upper Sky.

“Arrivo da una famiglia di imprenditori e, dopo un’esperienza nel mondo del commerciale, ho deciso di tornare a fare impresa”, racconta Insinna. “Ho valutato diversi settori e mi sono dedicato a quello dell’aviazione privata, sicuramente complesso, ma che può dare molte soddisfazioni. In un campo tradizionale puoi essere uno dei tanti, ma in un settore così di nicchia, se lavori nella direzione giusta, i risultati arrivano. Ho vissuto nei paesi del Medio Oriente e lì ho potuto osservare che cos’è il vero lusso. Su quel modello ho costruito l’offerta di Upper Sky, personalizzando al massimo l’esperienza di chi si affida a noi per viaggi business e leisure, oltre a organizzare il proprio tempo tra attività sportive, eventi aziendali e trasferte all’insegna del comfort”.

I valori di Upper Sky

Upper Sky, forte di 38 anni di esperienza con oltre diecimila destinazioni, è oggi una società specializzata in noleggio a breve termine di jet, charter ed elicotteri per professionisti e viaggiatori privati, il cui modello di business abbraccia molti servizi propri dei viaggi di lusso. Come la disponibilità di affittare auto sfarzose e imbarcazioni di fascia alta (superyacht, catamarani e velieri), con cui i travel designer dell’azienda possono personalizzare itinerari e rotte, occupandosi dell’accoglienza con hostess e steward.

Il servizio di personal concierge progetta ogni dettaglio del viaggio, anticipando i bisogni del cliente. C’è poi un call center attivo 24 ore su 24. “Siamo come sarti e cerchiamo di costruire un vestito su misura per rispondere alle esigenze di imprenditori e viaggiatori leisure”, conferma Insinna. “Conoscendone le abitudini, possiamo proporre servizi in linea con le loro aspettative e spesso li sorprendiamo con le nostre e idee e il metodo dinamico con cui lavoriamo. Per esempio, la tendenza dei voli privati oggi vede l’integrazione con servizi di ristorazione con menu degustazione e la presenza di cuochi a bordo per realizzare menu fine dining con ingredienti stagionali. Stiamo quindi lavorando con chef stellati per personalizzare l’offerta ad alta quota”.

I viaggi incentive

La connessione con il mondo del motorsport di Porsche ha permesso all’azienda di essere presente alla Porsche Carrera Cup Italia e alla Supercup, mettendo in connessione aziende come Clivet e organizzando un sales meeting con team building per 200 persone, seguito da giri in pista con Porsche stradali. Altro tema caro all’azienda del gruppo Aliparma, infatti, sono i viaggi incentive, che organizza insieme a imprenditori, con la collaborazione di tour operator di lusso e strutture partner. “Nel 2024 porteremo 500 persone a Cuba e altre 500 in Madagascar, progettando tutte le fasi dell’esperienza: dal viaggio alla sistemazione, fino alle attività per dipendenti e collaboratori”. Ciò che più contraddistingue l’approccio di Upper Sky è l’attenzione alla sostenibilità ambientale ed economica, grazie alla condivisione e al networking in alta quota.

Per diminuire le emissioni…

“Quando ho rilevato Aliparma, in piena pandemia, percepivo scetticismo intorno a me: tutti gli aerei erano a terra e sembrava un gesto molto azzardato”, ricorda Insinna. “In realtà avevo studiato un modello di business innovativo per l’aviazione privata, partendo dall’esempio dei Flixbus, che, in un settore diverso da quello del lusso, hanno vestito i pullman degli altri portando in giro per il mondo milioni di persone. Da qui l’idea di appoggiarci a compagnie aeree di fiducia per offrire servizi di qualità anche ai partner: i nostri piloti e il personale di terra hanno esperienza nell’aviazione militare e ci consentono di fare profonde verifiche sui mezzi che operano in partnership con Upper Sky, alzando il livello di sicurezza. Per ridurre il numero di voli e, di conseguenza, diminuire le emissioni, per rispondere alle esigenze ambientali e di sostenibilità, Upper Sky facilita il networking e l’aggregazione tra imprenditori condividendo le tratte: in questo modo i costi per il cliente si abbassano e si generano connessioni che portano allo sviluppo di nuove relazioni professionali”.

Quando l’azienda penetra nei maggiori distretti industriali, realizza interviste e scouting commerciali, analizzando gli spostamenti di dirigenti e imprenditori e offrendo soluzioni condivise per ottimizzare i voli.

“Lavoriamo per aprire 20 eliporti in Italia”

L’attenzione alla sostenibilità è confermata anche dal direttore generale Mauro Izzacani, che cita la volontà del gruppo Aliparma di aprirsi alle tratte su velivoli elettrici. “Abbiamo stretto una partnership con un fornitore svizzero e stiamo lavorando per aprire 20 eliporti in Italia in grado di accogliere gli aerei elettrici, ricaricarli e garantire servizi di lusso a terra per i viaggiatori”, conferma il manager. “Creare l’infrastruttura è fondamentale per il successo dell’aviazione elettrica. Attraverso l’aggregazione con altri partner, potremo offrire aree fisse per decollo e atterraggio, oltre a piattaforme mobili per grandi eventi”. Il futuro del gruppo Aliparma è “green e intermodale e abbraccerà nuovi mezzi di trasporto”, dice Insinna. “Uno dei miei obiettivi è avere carrozze sui treni firmate Upper Sky, con tutti i nostri servizi collegati”.

LEGGI ANCHE: La startup di questi under 30 semplifica la ricerca del parcheggio urbano grazie a un sensore adesivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .