Elon Musk apre ai pagamenti con Dogecoin per le Tesla: la criptovaluta vola alle stelle

Il valore della criptovaluta meme dogecoin è aumentato dopo che Elon Musk ha pubblicizzato il token ispirato a Shiba-Inu e ha lasciato intendere che potrebbe essere accettato come pagamento per le auto Tesla in futuro. L’ultimo di una lunga serie di approvazioni da parte del miliardario alla meme coin, mentre il mercato in generale si sta riprende e bitcoin vola ai massimi storici.

Fatti principali

Dogecoin è salito di quasi l’8% nelle ultime 24 ore, raggiungendo circa 0,18 dollari , e con una capitalizzazione di mercato di circa 26,5 miliardi di dollari . Ora è una delle dieci criptovalute meme di maggior valore.

, e con una capitalizzazione di mercato di circa . Ora è una delle dieci criptovalute meme di maggior valore. Il picco, in gran parte un valore anomalo tra i rialzi timidi o stagnanti di altre principali criptovalute dell’ultimo giorno, arriva dopo che Musk ha pubblicizzato la criptovaluta davanti a una folla in una fabbrica Tesla in Germania.

Quando gli è stato chiesto se il produttore di veicoli elettrici accetterebbe dogecoin come forma ufficiale di pagamento per le sue auto, Musk ha affermato che secondo lui la società “dovrà consentirlo… prima o poi”.

Musk, che era in visita alla Tesla Gigafactory vicino a Berlino dopo che un incendio in un vicino traliccio elettrico ha interrotto la produzione la scorsa settimana, ha detto che i fan della moneta possono già usarla per acquistare prodotti Tesla.

Il miliardario, un appassionato di lunga data della criptomoneta meme, ha rivelato perché sostiene dogecoin rispetto ad altri token. Ha spiegato infatti che mentre “molte persone ricche sostenevano bitcoin”, le persone che lavoravano nelle sue fabbriche SpaceX e Tesla gli chiedevano di supportare dogecoin. “È la criptovaluta del popolo, quindi la sosterrò”, ha detto Musk.

“Dogecoin to the moon”, ha detto Musk in Germania, suscitando un coro di applausi dal pubblico. “To the moon” è una frase comunemente usata nella comunità cripto per indicare ottimismo o convinzione di una forte tendenza al rialzo del prezzo.

Sullo sfondo

L’esaltazione di dogecoin da parte di Musk segna un ritorno in prima linea per il miliardario dopo aver ripetutamente pompato la moneta sui social media, tra apparizioni sui media – inclusa un’apparizione al Saturday Night Live – e l’uso del meme “doge” per sostituire l’iconico uccello blu nel logo di Twitter. Musk ha anche un animale domestico Shiba Inu, Floki, che ha ispirato un’altra popolare criptovaluta meme con lo stesso nome.

Dogecoin è un asset molto volatile anche per gli standard delle criptovalute: massicce fluttuazioni dei prezzi in un solo giorno non sono rare, e il token ha raggiunto il picco di oltre 0,68 dollari quasi tre anni fa prima di crollare sotto 0,10 dollari a metà del 2022.

Musk ha precedentemente esortato le persone a “investire con cautela”. Per le monete basate su meme, come dogecoin in particolare, non è raro che i prezzi cambino in modo significativo e di decine di punti percentuali in intervalli di tempo molto brevi.

In cifre

2.850 miliardi di dollari. È il valore totale del mercato delle criptovalute per capitalizzazione di mercato. Bitcoin, che costituisce circa la metà del mercato totale, ha raggiunto un livello record superiore a 72.000 dollari la scorsa settimana ed è cresciuto di circa l’8% negli ultimi sette giorni in vista di un imminente evento di dimezzamento il mese prossimo. Anche altre cripto come Ether, Sol di Solana e BNB di Binance sono aumentati vertiginosamente nelle ultime settimane e il mercato si è ampiamente ripreso dal crollo sotto i 1.000 miliardi di dollari dello scorso anno.

La valutazione di Forbes

Stimiamo che Musk abbia un patrimonio netto di 191,8 miliardi di dollari. La sua fortuna deriva in gran parte dalla serie di aziende che ha cofondato e che gestisce, tra cui la casa automobilistica elettrica Tesla, l’azienda missilistica SpaceX, l’impresa di tunneling The Boring Company e l’azienda di impianti cerebrali Neuralink. La fortuna di Musk lo rende la terza persona più ricca del mondo dopo che il calo delle azioni Tesla lo ha relegato dietro al fondatore di Amazon Jeff Bezos, che vale circa 194,8 miliardi di dollari.

