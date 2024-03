Tesla ai minimi da 10 mesi. E Jeff Bezos supera Elon Musk nella classifica dei più ricchi del mondo

Crolla il patrimonio di Elon Musk

Le azioni di Tesla sono scese del 4,5% a meno di 170 dollari dopo che gli analisti di Wells Fargo hanno ridotto il loro rating sul titolo a sell (vendita), definendo Tesla una “società in crescita, ma in previsione senza crescita” e fissando l’obiettivo di prezzo delle azioni a 120 dollari, prevedendo così un ribasso del 30% rispetto a quanto sarebbero i minimi del titolo da gennaio 2023.

Il crollo delle azioni ha fatto scendere il patrimonio di Musk di 4 miliardi di dollari fino a 192 miliardi di dollari, secondo le stime di Forbes. Adesso è il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, l’uomo più ricco degli Stati Uniti, grazie a una crescita che ha portato il suo patrimonio a 195 miliardi di dollari.

Sia il patrimonio netto di Musk che le azioni di Tesla sono crollate drasticamente quest’anno. Per fare un esempio, mercoledì il patrimonio di Musk era di quasi 60 miliardi di dollari in meno rispetto alla fine del 2023. Questo perché da inizio anno il prezzo delle azioni di Tesla è calato del 31%. Inoltre, il tribunale ha deciso di abolire il pacchetto record di azioni di Musk del valore di 51 miliardi di dollari (Musk possiede circa un quinto di tutte le azioni di Tesla).

Tesla ha addirittura fatto peggio della società aerea Boeing ed è al momento il titolo con la performance peggiore del 2024 tra quelli presenti all’interno dell’S&P 500. Inoltre, contemporaneamente, i margini di profitto di Tesla e la crescita del numero dei veicoli consegnati sono andati incontro a una riduzione.

Aspetto sorprendente

Ieri anche JPMorgan Chase ha superato Tesla in termini di valore di mercato. Ultimamente anche i produttori di farmaci per la perdita di peso Eli Lilly e Novo Nordisk e il produttore di chip semiconduttori Broadcom ha superato la società automobilistica. Tesla è ora la dodicesima azienda americana per capitalizzazione di mercato. Meno di due anni fa era la quinta

In contrasto

“Questo non è il momento di gettare la spugna su Tesla… nonostante le nuvole nere che si stanno abbattendo”, ha scritto ieri in una nota ai clienti l’analista di Wedbush Dan Ives, da sempre ottimista su Tesla. “Siamo stati sempre al fianco con Musk/Tesla”, ha aggiunto Ives, mantenendo l’obiettivo di prezzo di 315 dollari, quindi in rialzo di quasi il 90%.

Background

Per un titolo delle sue dimensioni, Tesla si è dimostrato storicamente volatile, il che significa che gli investitori sono andati spesso incontro a dolori e gioie. Negli ultimi sei mesi, un un anno e tre anni, Tesla ha sottoperformato le performance dell’S&P, ma ha guadagnato quasi l’800% negli ultimi cinque anni, garantendo rendimenti ancora più alti a coloro che hanno investito nella società a ridosso dell’ipo avvenuta nel 2010. Ciò significa che a lungo termine ha portato diversi e importanti vantaggi. Sul mercato azionario fanno peggio di Tesla molti dei suoi concorrenti: le azioni di Rivian, Lucid e Nio sono in calo di oltre il 70% rispetto ai picchi fatti registrare del 2021.

Tuttavia, prima che la azioni crollassero, Tesla aveva già garantito rendimenti peggiori rispetto alle altre società tech innovative alle quali veniva accostata. Il rendimento negativo del 2% di Tesla fatto registrare negli ultimi 12 mesi è di 17 punti percentuali peggiore del rendimento di Apple. Che, peraltro, è la seconda peggiore tra i “magnifici sette” con il 15%, secondo i dati FactSet.