Trump: “TikTok? Per gli Stati Uniti è meno pericoloso di Facebook”

L’ex presidente Donald Trump ha continuato a sostenere TikTok nonostante le pressioni dei legislatori per forzarne la vendita dalla società madre ByteDance con sede a Pechino o bandirla dal paese. In un post su Truth ha affermato che l’app è “meno pericolosa per gli Stati Uniti di Meta (Facebook)”.

LEGGI ANCHE: “Donald Trump avrebbe cercato di vendere Truth a Elon Musk (senza successo)”

Fatti principali

Nel post di Truth Social, Trump ha definito Facebook – di proprietà di Meta di Mark Zuckerberg – “una grande minaccia per la democrazia (che) diventerà sempre più grande e più forte se TikTok verrà eliminato”.

– “una grande minaccia per la democrazia (che) diventerà sempre più grande e più forte se TikTok verrà eliminato”. Trump ha definito Meta un “nemico del popolo” per la seconda volta questa settimana, sostenendo che “hanno speso 500 milioni di dollari contro di me e contro il nostro grande Partito repubblicano”. Un’affermazione che i conservatori hanno ripetuto nonostante Zuckerberg e sua moglie non abbiano donato ai democratici, ma abbiano invece donato, secondo quanto riferito dall’Associated Press, circa 400 milioni di dollari a organizzazioni no-profit che aiuta a organizzare le elezioni durante la pandemia.

contro di me e contro il nostro grande Partito repubblicano”. Un’affermazione che i conservatori hanno ripetuto nonostante Zuckerberg e sua moglie non abbiano donato ai democratici, ma abbiano invece donato, secondo quanto riferito dall’Associated Press, circa 400 milioni di dollari a organizzazioni no-profit che aiuta a organizzare le elezioni durante la pandemia. Il post di Trump è arrivato un giorno dopo che la Camera ha approvato con una maggioranza schiacciante il disegno di legge che richiederebbe a ByteDance di vendere TikTok o incorrere in un divieto a livello nazionale. Ancora non è chiaro se il disegno di legge avrà il sostegno del Senato.

In cifre

4,5%. È il crollo delle azioni di Meta dopo che Trump l’ha definita il “nemico del popolo” all’inizio di questa settimana. Il titolo è crollato toccando la giornata peggiore a Wall Street in quasi otto mesi.

Fatto sorprendente

Nonostante in precedenza, durante la sua stessa presidenza, avesse tentato di approvare un divieto nazionale di TikTok, Trump ha ribaltato la sua posizione venerdì scorso e ha condannato la misura, affermando che un divieto di TikTok “raddoppierebbe il business” di Facebook.

Sullo fondo

Il disegno di legge che richiede a ByteDance di vendere TikTok o di essere bandito negli Stati Uniti ha avuto un sostegno bipartisan, con il leader della minoranza Hakeem Jeffries, D-N.Y., che ha affermato che il disegno di legge è stato “progettato per affrontare le legittime preoccupazioni sulla sicurezza nazionale e sulla privacy” e il portavoce Mike Johnson, R. -La., esprimendo elogi simili, affermando che “dimostra l’opposizione del Congresso ai tentativi della Cina comunista di spiare e manipolare gli americani”.

I legislatori sono diffidenti nei confronti di TikTok da anni – con Trump che ha tentato per la prima volta di vietare l’app nel 2020 utilizzando ordini esecutivi, sebbene siano stati bloccati dai giudici federali e poi abrogati dall’amministrazione Biden – a causa delle preoccupazioni che il governo cinese potrebbe costringere la sua società madre a farlo. consegnare i dati degli utenti statunitensi.

A cosa guardare

Se il disegno di legge passerà al Senato. Se lo farà, andrà sul tavolo del presidente Joe Biden, che la settimana scorsa ha detto: “Se lo approvano, lo firmerò”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .