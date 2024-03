L’intelligenza artificiale di Google sugli iPhone? I rumors fanno volare il titolo Alphabet a Wall Street

Un’epica partnership sull’intelligenza artificiale della Silicon Valley ha fatto ripartire le azioni alla grande lunedì prima di una settimana cruciale per i mercati.

Fatti principale

Le azioni della società madre di Google, Alphabet , sono aumentate del 7% dopo che Bloomberg ha riferito che il colosso dei motori di ricerca e Apple stanno discutendo un accordo per portare i servizi di intelligenza artificiale generativa Gemini di Google sugli iPhone di Apple. Sarebbe una vittoria potenzialmente enorme per Alphabet visto che alcuni credono sia rimasta indietro rispetto alla rivale Microsoft nel trend dell’intelligenza artificiale generativa.

Gran parte dei guadagni di lunedì si sono concentrati tra le grandi aziende tecnologiche. Le azioni di Apple in rialzo del 2%, le azioni di Nvidia balza invece del 4%, mentre gli investitori attendono il discorso di apertura del ceo di Nvidia Jensen Huang alla conferenza pomeridiana del leader dell’intelligenza artificiale. Le azioni Tesla sono in aumento del 2% dopo che la società ha aumentato i prezzi di alcune delle sue auto.

, secondo i dati di YCharts. Il rally di lunedì precede la riunione di martedì e mercoledì della Federal Reserve, che rivelerà le ultime riflessioni della banca centrale sul taglio dei tassi di interesse, che potrebbe potenzialmente mortificare le buone vibrazioni a Wall Street.

La citazione

Portare Gemini sugli iPhone sarebbe una “grande vittoria” per Google in quanto c’è “chiaramente un costo di licenza importante collegato a questo”, hanno scritto gli analisti di Wedbush guidati da Dan Ives in una nota di lunedì ai clienti.

Quello che non sappiamo

Quanto Apple pagherebbe Alphabet per ottenere la licenza del software Gemini sui suoi smartphone. Apple sta valutando un costo “molto significativo” per un simile accordo, secondo l’analista di Bank of America Wamsi Mohan. Quest’ultimo ha osservato che il rapporto potrebbe suggerire che i servizi di intelligenza artificiale generativa interni di Apple non sono sullo stesso piano di Gemini o ChatGpt, il principali competitor di Gemini creato da OpenAI, azienda supportata da Microsoft.

Sullo sfondo

Forse l’accordo più paragonabile è in realtà il guadagno annuo di 18 miliardi di dollari di Apple da parte di Alphabet affinché Google diventi il motore di ricerca predefinito sugli iPhone. Negli ultimi due anni, sia Alphabet che Apple hanno sofferto la mancanza di entusiasmo del mercato per le loro offerte di intelligenza artificiale, con le azioni di Alphabet che hanno subito un calo del 5% solo tre settimane fa a causa di alcune difficoltà di Gemini. Anche Apple ha sottoperformato rispetto al mercato negli ultimi sei mesi.

