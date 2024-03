Come DoubleYou supporta le aziende nello sviluppo di programmi di welfare per valorizzare i lavoratori

Articolo tratto dal numero di marzo 2024 di Forbes Italia. Abbonati!

La cultura del lavoro sta cambiando e il panorama del welfare aziendale in Italia sta vivendo una fase di evoluzione, passando da semplice extra salariale a strumento essenziale per il benessere dei dipendenti. In questo contesto di cambiamento e crescita spicca DoubleYou, provider di servizi di welfare aziendale e società del gruppo Zucchetti dal 2019.

DoubleYou e lo sviluppo di programmi di welfare

DoubleYou si impegna a supportare le aziende italiane nello sviluppo di programmi di welfare efficaci per valorizzare i lavoratori, migliorare il loro equilibrio tra vita lavorativa e personale e contribuire al raggiungimento degli obiettivi aziendali. Nell’ambito dei piani di flexible benefit, i valori erogati ai lavoratori stanno aumentando, e non solo nelle grandi imprese: in queste ultime vengono destinati in media circa 600 euro a lavoratore, mentre nelle piccole e medie imprese si superano i 900 euro.

Sono solo alcuni dei numeri che emergono dalla prima edizione dell’osservatorio di DoubleYou, che dimostrano una crescente valorizzazione dei piani di welfare aziendale nelle organizzazioni italiane. Lo studio, in uscita, mira ad analizzare lo stato del welfare aziendale in Italia e a ipotizzarne il futuro. A dieci anni dalla fondazione, i numeri di DoubleYou dimostrano un’ascesa significativa, con un fatturato 2022 di oltre 13 milioni di euro, in crescita del 62%. Inoltre, la piattaforma proprietaria ZWelfare conta oggi 400 servizi e oltre due milioni di punti di spendibilità, con 2.500 aziende clienti e 500mila utenti finali.

Uno strumento per il benessere lavorativo e personale

“Il welfare aziendale è sempre più presente nelle aziende italiane e i dati che emergono nell’osservatorio dimostrano come sia considerato non più solo una componente aggiuntiva alla retribuzione, ma uno strumento per il benessere lavorativo e personale”, afferma Andrea Verani Masin, direttore commerciale di DoubleYou. “Siamo orgogliosi della pubblicazione del nostro primo osservatorio, soprattutto in occasione del nostro decimo anno di attività: il documento è il frutto di anni di esperienza, impegno, ricerca costante di innovazione tecnologica e miglioramento”.

La piattaforma ZWelfare

DoubleYou ha sviluppato uno specifico know-how sia nella componente tecnologica, il cui risultato è l’innovativa piattaforma ZWelfare per la gestione dei flexible benefit, sia nella consulenza in ambito di gestione e sviluppo delle risorse umane, offrendo servizi per analizzare le specifiche esigenze dei clienti e della popolazione aziendale. La società inoltre supporta le imprese in tutte le attività dirette a migliorare il benessere dei lavoratori, dall’introduzione di piani di flexible benefit al mobility management, fino all’analisi e alla gestione dei temi legati al wellbeing, come i progetti di diversity & inclusion.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .