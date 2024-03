Anche Uber investe nella fintech nigeriana Moove

Moove è una startup nata in Nigeria fondata da Ladi Delano e Jide Odunsi nel 2020 che si è posta una sfida: rispondere alle esigenze di imprenditori e lavoratori in Africa che lamentano la mancanza di accesso al finanziamento per l’acquisto di veicoli. La startup è nata a Lagos e si è poi espansa in 6 città africane.

Dopo aver chiuso diversi round di finanziamento a cui ha partecipato anche BlackRock, Moove ha annunciato la chiusura di un altro round da 100 milioni di dollari, guidato da Uber. Grazie a questo investimento, la valutazione di Moove ora si attesta a 750 milioni di dollari. “I nostri sforzi”, spiegano i fondatori, “hanno già fatto una differenza significativa nella vita di oltre 80.000 individui in 9 mercati.” Oltre Uber questo round ha coinvolto investitori già coinvolti come Mubadala e nuovi investitori come The Latest Ventures, Africinvest, Palm Drive Capital, Triatlum Advisors AG e Future Africa.

Cosa fa Moove

Come spiega TechCrunch, Moove acquista flotte di veicoli, che poi vende ai conducenti attraverso la piattaforma. Il suo software offre finanziamenti ai conducenti attraverso un sistema di valutazione del credito, consentendo loro di acquistare nuovi veicoli per ride-hailing, logistica e consegne. I veicoli forniti ai clienti di Moove variano dalle opzioni tradizionali come Toyota e Suzuki ai veicoli elettrici (EVs) come Tesla.

“Il recente finanziamento”, spiegano da Moove, “ci permetterà di aggiungere 45.000 nuovi veicoli alla nostra flotta, con un significativo focus sui veicoli elettrici, avanzando così il nostro impegno verso un ecosistema di mobilità più sostenibile e accessibile per i nostri clienti in tutto il mondo. La nostra strategia di espansione è proiettata verso il futuro, puntando a aumentare la nostra presenza in 16 mercati entro la fine del 2025“.

Chi sono i fondatori

Jide Odunsi, nato in Gran Bretagna da genitori nigeriani, è un ex banchiere d’investimento presso Goldman Sachs e ex consulente manageriale presso McKinsey. Ha conseguito una laurea triennale presso la London School of Economics e un MBA presso il MIT Sloan. Ladi Delano è un imprenditore nigeriano nato in Gran Bretagna che ha fondato e venduto diverse aziende in Africa e Asia. Ha conseguito un master presso l’Università di Oxford e un MPA presso la London School of Economics.

