Assolombarda Awards 2024: ecco i vincitori del ‘fare impresa’

Valorizzare i progetti d’impresa più innovativi e celebrare gli anniversari associativi. Con questo spirito per il secondo anno consecutivo Assolombarda ha organizzato gli Assolombarda Awards, gli ‘oscar delle imprese’.

Andata in scena scena al Teatro Lirico “Giorgio Gaber” a Milano e condotta da Cristiana Capotondi, la seconda edizione dell’iniziativa è stata ha premiato gli anniversari associativi e i progetti d’impresa più innovativi promossi da pmi e grandi aziende che consentono al territorio – che comprende la Città metropolitana di Milano e le province di Monza e Brianza, Pavia e Lodi – di produrre, da solo, il 13% del Pil nazionale.

“L’Associazione, anche quest’anno, valorizza l’orgoglio industriale e il ‘fare impresa’, premiando le realtà del nostro tessuto produttivo che contribuiscono a rendere sempre più competitivo il nostro territorio e l’intero Paese – ha dichiarato il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, nel suo intervento di apertura”. L’Italia è, oggi, la “seconda manifattura d’Europa, oltre che il quinto Paese al mondo e il secondo dell’Occidente per surplus manifatturiero con l’estero. Una circostanza che è legata all’impegno quotidiano delle nostre aziende che, attraverso le filiere, trainano l’economia nazionale. Imprese che, con i loro risultati straordinari, hanno permesso al Pil lombardo di segnare +5,5% a fine 2023 rispetto al pre Covid, ben più dei principali benchmark europei come Baden-Württemberg (-1%) e Cataluña (+1,1%)”, ha aggiunto Spada.

I compleanni associativi di Assolombarda

La serata è stata l’occasione per ringraziare le realtà che celebrano, quest’anno, le tappe più significative della propria adesione ad Assolombarda: 4 ‘storiche’ – che celebrano 75 anni di adesione – e 20 imprese – che festeggiano i ’10 lustri’ con l’associazione – sono state premiate alla presenza del vicepresidente con delega a organizzazione, sviluppo e marketing, Alvise Biffi, e del direttore generale Alessandro Scarabelli.

• 75 anni: Manucor, Microtecnica, Nastrificio De Bernardi, Piaggio & C.

• 50 anni: Ali Group, Boettcher Italiana, Bolton Manitoba, Bulloneria Villa, Carcano Egidio & C, Citterio Giulio, Colombo R., Comi Condor, Decsa, Fiscatech, Gmv Martini, Grafikontrol, Intrapack, Iss Facility Service, Landgraf, Marcegaglia Carbon steel, O Luce, Pamar, S.A.L.P.P., Lavorazione Polietilene di Stefano e Walter Redaelli, Verganengineering.

I premiati degli Assolombards Awards 2024

Dopo il saluto in videocollegamento del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sono stati premiati, alla presenza del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, i migliori progetti che si sono distinti in diverse categorie: “Sostenibilità” (premio dedicato a Giorgio Enrico Falck), “Responsabilità e cultura” (premio dedicato a Carlo Alberto Albertini), “Performance” (premio dedicato a Silvio Berlusconi), “Design” (premio dedicato a Ernesto Gismondi), “Digitalizzazione” (premio dedicato a Domenico Zucchetti), asset strategici per la competitività del futuro. Per la prima volta, inoltre, è stato consegnato un premio speciale dell’Advisory Board Assolombarda per il Sociale.

La serata è stata resa possibile grazie anche ad American Express, main partner; ad AIM Group International, Epyon, Jakala, QC SPA

of Wonders, Wurth, silver partner dell’iniziativa. Tra le numerose candidature pervenute e valutate dal comitato scientifico – presieduto da Ferruccio De Bortoli e composto da Mirja Cartia d’Asero (Amministratore Delegato del Gruppo 24 Ore), Giuseppe De Bellis (Direttore

di Sky TG24), Claudia Parzani (Presidente di Borsa italiana) e Ferruccio Resta (già Presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane) – sono stati selezionati i seguenti progetti (in allegato la scheda tecnica che presenta le aziende risultate vincitrici):

Premio Sostenibilità:

Vincitore ‘pmi’: SO.GE.M.I.

Vincitore ‘grandi imprese’: NTT Data Italia

Vincitore ‘pmi’: Pink Frogs Cosmetics

Vincitore ‘grandi imprese’: ABB

Vincitore ‘pmi’: Enegreen

Vincitore ‘grandi imprese’: Monier

Vincitore ‘pmi’: Tecno

Vincitore ‘grandi imprese’: Boffi

Vincitore ‘pmi’: Intellico

Vincitore ‘grandi imprese’: C.D.I. Centro Diagnostico Italiano

Vincitore: Vector

