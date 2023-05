I “fedelissimi” di Assolombarda: le sei aziende premiate per i 75 anni di appartenenza all’associazione

Articolo tratto dal numero di aprile 2023 di Forbes Italia. Abbonati!

Gli Assolombarda Awards non sono stati solo l’occasione per celebrare l’eccellenza delle imprese associate e ricordare gli importanti nomi che hanno reso grande l’imprenditoria italiana nel mondo. Durante la serata del 15 marzo al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano sono stati festeggiati anche i compleanni associativi di ben 94 imprese, che raggiungono quest’anno le tappe più significative della propria adesione ad Assolombarda. 68 aziende sono state premiate per i 25 anni di associazione, 20 per i 50 anni, mentre 6 storiche realtà imprenditoriali addirittura per i 75 anni di appartenenza.

I sei “fedelissimi”

Si tratta di Fabbrica Chimica Unione, impresa di Desio specializzata in prodotti chimici e per la cura delle calzature che compie quest’anno i 100 anni di attività; Galvan, azienda di Baranzate, in provincia di Milano, che dal 1947 effettua zincatura a caldo di prodotti in ferro e acciaio; Industria Briantea Ferramenta Minuterie di Fumagalli, impresa a carattere artigianale nel campo della ferramenta nata a Monza, presente sul mercato da 76 anni; Negri Bossi, azienda che dalla provincia milanese di Cologno Monzese fornisce soluzioni complete di stampaggio a iniezione per materiali termoplastici, elastomeri e termoindurenti; Skf Industrie, la principale società italiana del gruppo svedese Skf, specializzata nella produzione e nella vendita di cuscinetti volventi per molti settori come automotive, aerospazio e agricoltura; Terme di Rivanazzano, centro termale della provincia di Pavia nato nel 1913 a seguito della scoperta delle prime sorgenti nella zona di San Francesco.

A premiare la loro fedeltà ad Assolombarda sul palco il presidente dell’associazione Alessandro Spada, il vicepresidente con delega a organizzazione, sviluppo e marketing Alvise Biffi e il direttore generale Alessandro Scarabelli.

Il progetto artistico

Tutti i 94 imprenditori a capo delle aziende che festeggiavano i compleanni associativi sono stati inoltre protagonisti di un progetto fotografico a cura di Maurizio Galimberti, artista contemporaneo famoso per i suoi mosaici di polaroid con cui crea dei veri e propri quadri.

