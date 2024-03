Lamborghini da record nel 2023: fatturato a 2,66 miliardi di euro e più di 10.000 auto vendute

Il 2023 è stato l’anno migliore di sempre per Lamborghini: a dirlo è stata la stessa casa automobilistica di Sant’Agata Bolognese nel suo report con i risultati dell’anno appena trascorso. Dopo aver superato per la prima volta nella storia il tetto delle 10.000 vetture consegnate nell’anno appena trascorso (10.112 per la precisione), Lamborghini ha fatto registrare un fatturato chiuso a 2,66 miliardi di euro, con un +12,1% rispetto al 2022.

Come riporta la nota dell’azienda, “il margine operativo, in continua crescita dal 2017, raggiunge il valore record del 27,2%, che si traduce in un risultato operativo che supera per la prima volta la soglia dei 700 milioni di euro, raggiungendo i 723 milioni di euro, ovvero il 17,8% in più rispetto al 2022″. I risultati del 2023 sono ancora più significativi se confrontati agli anni precedenti, vista l’assenza del contributo dato dalla Revuelto, che registra un portafoglio ordini superiore ai 2 anni di attesa, fornendo una solida base per la continua crescita di Automobili Lamborghini. Per quanto riguarda gli altri modelli, invece, gli ordini coprono il periodo fino al termine della produzione per Huracán e Urus che, nel 2024, saranno sostituite con i nuovi powertrain ibridi.

Le parole del ceo

“Automobili Lamborghini continua ad infrangere, in modo costante e su molteplici fronti, record su record. Questo significa che le nostre scelte e la nostra visione sono state corrette e hanno contribuito alla crescita organica dell’azienda”, ha sottolineato Stephan Winkelmann, presidente e ceo di Lamborghini. “I 723 milioni, insieme al margine operativo del 27,2%, sono chiari segnali che la strategia adottata è solida. Questo ci permette di guardare al futuro e programmare i prossimi anni con nuovi e stimolanti obiettivi. Un futuro che già nel 2024 vedrà importanti novità, tra cui la presentazione della Urus Phev e della Huracán follower, e nuove sfide, come il debutto di Automobili Lamborghini nel campionato endurance con la nostra SC63. Sfide che simboleggiano l’impegno costante della nostra azienda nel continuare a crescere e migliorarsi”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .