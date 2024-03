Tecnologia e istinto: così questo imprenditore vuole cambiare il settore automobilistico

Articolo tratto dal numero di marzo 2024 di Forbes Italia. Abbonati!

BRANDVOICE – Fit2You e Air | Paid Program

Il panorama automobilistico è in costante evoluzione, con dealer e concessionari che si trovano ad affrontare sfide sempre più complesse. Igor Valandro, alla guida delle consociate Air-Connected Mobility e Fit2You Broker, spinge verso la digitalizzazione dell’ecosistema della mobilità su ruote.

In questa intervista condivide la sua visione sul futuro dei dealer automobilistici e l’importanza di adottare tecnologie innovative per prosperare in un ambiente in continua trasformazione.

Il settore automobilistico ha registrato una notevole crescita nel 2023, nonostante le sfide. Quali fattori hanno contribuito a questo successo?

Il 2023 ha visto una crescita significativa, anche se con diverse sfumature. Mentre alcuni segmenti hanno sofferto, come quelli più colpiti dalla pandemia e dalle pressioni macroeconomiche mondiali, altri hanno prosperato, come il mercato dell’usato e quello dell’elettrico. Questo ci dice che oggi l’adattabilità e l’innovazione sono fondamentali per il successo dei dealer.

Come affrontano i concessionari queste sfide in un mercato così mutevole?

I concessionari devono essere agili e anticipare le esigenze del mercato. La digitalizzazione è cruciale. Strumenti come MyPrice di Air-Connected Mobility consentono ai dealer di valutare rapidamente l’appetibilità dei loro prodotti sul mercato, prendendo in considerazione una vasta gamma di dati esterni e interni.

Un esempio più specifico riguardo i prodotti?

Un caso è quello dei micro-prodotti di Fit2You, soluzioni che si combinano con la Cvt esistente, ad esempio, e che permettono alla concessionaria di continuare a lavorare con le proprie captive e finanziarie, senza mettere a rischio gli obiettivi stabiliti, ma fornendo uno sbocco in più in forma di upgrade facoltativo, che incrementa le opportunità di vendita e di guadagno. Al contempo, il cliente finale riceve un’offerta più completa e personalizzata, andando a colmare piccole lacune nell’offerta di mercato, che tuttavia non sfuggono a un consumatore sempre più informato ed esigente.

Come Fit2You Broker sta innovando nel settore assicurativo?

Fit2You Broker sta ridefinendo il modo in cui vengono vendute le polizze assicurative nel settore automotive. Investiamo molto in tecnologia e trasformazione digitale per offrire soluzioni assicurative personalizzate e innovative ai partner concessionari. La nostra piattaforma digitale ci consente di gestire efficacemente i rapporti con le compagnie assicurative principali e di fornire un’esperienza cliente superiore.

Qual è il ruolo della tecnologia nell’ottimizzazione del remarketing dei veicoli usati?

La tecnologia svolge un ruolo fondamentale nel remarketing dei veicoli usati. Air-Connected Mobility fornisce strumenti avanzati che consentono ai dealer di analizzare i dati di mobilità, i big data e l’internet of things per massimizzare i guadagni dal remarketing. Questi dati forniscono una visione completa del ciclo di vita del veicolo, consentendo ai concessionari di prendere decisioni informate. Negli ultimi 20 anni la vendita automobilistica al dettaglio è diventata più abbondate e accessibile per il consumatore, il che significa che i prezzi dovrebbero essere fissati in modo dinamico, come lo sono per i biglietti aerei nel mercato dell’usato. La piattaforma permette, ad esempio, di determinare in pochi secondi l’appetibilità del prodotto su base del venduto e dell’offerto sul mercato, analizzando più di 500 fonti, di valutare gli out-in per capire la rotazione del prodotto secondo il mercato e di prendere in considerazione aspetti geografici analizzando il mercato nazionale, regionale e provinciale.

Quali sono le prospettive per il settore automobilistico?

Il futuro del settore sarà guidato dall’innovazione tecnologica e dalla collaborazione tra i vari attori. Con l’evoluzione delle preferenze dei consumatori e delle dinamiche di mercato, i dealer del futuro dovranno essere pronti ad adattarsi e adottare soluzioni innovative. In Air-Connected Mobility e Fit2You Broker forniamo le soluzioni più avanzate per supportare i partner concessionari nella crescita e nel successo. In un mercato automobilistico in costante evoluzione, la combinazione di tecnologia e istinto è essenziale per il successo dei dealer di domani. Con soluzioni innovative come quelle offerte da Air-Connected Mobility e Fit2You Broker, i concessionari possono affrontare le sfide attuali e prepararsi per un futuro di successo e crescita.

