A Como arriva il primo padel resort d’Italia: undici campi superpanoramici tra natura e relax

Secondo le ultime stime, in Italia sono oltre un milione i giocatori di padel. Nel 2022, quando l’esplosione di questa pratica era già nel pieno, erano 800mila. Una crescita costante che, unita al nuovo entusiasmo verso il tennis (complici i recenti successi di Jannik Sinner), ha portato al boom degli sport con la racchetta.

La famiglia Parolini, proprietaria di Iperauto S.p.a., ha deciso di cavalcare quest’onda con l’apertura del primo padel resort d’Italia a due passi dal lago di Como, città che nel 2023 ha avuto una crescita di turisti, con un +30% rispetto al 2022.

L’idea di The Padel Resort nasce durante la ricerca di uno spazio per la nuova sede della concessionaria Maserati, che ha portato al recupero della zona industriale di via Pasquale Paoli attraverso una proposta di accoglienza capace di mantenere l’anima del passato con un tocco di modernità:

“E’ un’idea nata per caso, la mia volontà iniziale era quella di realizzare una concessionaria Maserati a Como. Abbiamo iniziato a cercare delle aree con strutture semipronte fino a che non ho trovato questa splendida proprietà che si trovava in una posizione strategica importante”, ricorda Bruno Parolini, ad di Iperauto Spa.

“Le vecchie strutture industriali presenti e lo spazio verde mi hanno affascinato fin dall’inizio. Abbiamo pensato subito al padel, lo sport del momento. La struttura sembrava perfetta per ospitare sia la concessionaria che i campi. Successivamente abbiamo pensato a come sfruttare la zona verde che si trovava dietro e così siamo arrivati alla decisione di realizzare un hotel con una piscina. Dall’incontro con Franco Caffara, il primo chef stellato di Como, è partito il progetto gastronomico che ha incluso il ristorante, il bistrot e il bar”.

Un progetto innovativo, che pone al centro il benessere della persona per offrire un’esperienza di lusso a 360 gradi che non si esaurisce con la pratica sportiva. Superando la concessionari all’ingresso, si arriva agli undici campi, di cui nove interni, a cui si affiancano in un’area complessiva di 17.000 mq una palestra, un centro fisioterapico, allo scopo di prevenire qualsiasi tipo di infortunio, un ristorante gourmet, con prodotti stagionali e locali, un bistrot con lounge bar, dove sorseggiare cocktail ricercati che richiamano con i loro nomi i colpi del padel. E ancora un’area coworking e un boutique hotel che aprirà le sue porte entro l’estate.

Una nuova forma di hospitality

The Padel Resort fa della proposta sportiva il suo punto di forza. La struttura propone undici campi da padel superpanoramici (9 indoor e 2 outdoor) modello World Padel Tour di Mejorset riconosciuti dalla Fitp, con Head come sponsor tecnico.

I campi sono aperti tutti i giorni dell’anno, con un’Academy gestita dai migliori professionisti della zona. Il primo piano della struttura ospita due studi per fisioterapisti e osteopati, un’area coworking e una palestra attrezzata Technogym affacciata sui campi, disponibile su prenotazione per un riscaldamento pre-partita o una sessione di allenamento con un personal trainer:

“Cerchiamo di intercettare la clientela presente su Como. Una clientela medio-alta anche se non è preclusa nessuna fascia. I nostri clienti potranno passare una giornata o una settimana all’insegna del relax e del divertimento grazie all’Academy, ma avranno a disposizione anche un’auto per il trasporto verso il centro e/o l’aeroporto, oltre a due vetture a noleggio. L’obiettivo finale è quello di coccolare il nostro ospite fino in fondo”, continua Parolini.

Non solo padel

In The Padel Resort il benessere arriva fino alla tavola, con un’offerta food in grado di garantire un’esperienza di gusto con il ristorante gourmet I Tigli e al Bistrot. La proposta culinaria, affidata allo chef Caffara, è pensata per soddisfare anche i palati più esigenti. Di tendenza e con arredi moderni, il ristorante propone un perfetto connubio tra tradizione, ricerca e qualità, mentre il Bistrot si adatta a una pausa più veloce, con proposte semplici e genuine.

“Siamo convinti che il rispetto per la stagionalità e la ricerca delle migliori materie prime siano due principi fondamentali che permeano la nostra cucina”, spiega chef Caffara. “Ci siamo sempre sentiti degli artigiani, attenti alla qualità dei prodotti che ogni stagione ci offre, per proporre una cucina riconoscibile al palato, di gusto deciso e senza fronzoli, che partendo dalle basi della tradizione possa avere una rilettura in chiave contemporanea”.

Sport, benessere, esperienze culinarie. Ma non solo. La struttura mette a disposizione degli ospiti anche una serie di aree verdi per una pausa immersi nella natura e una zona coworking per organizzare riunioni tra una partita e l’altra e creare occasioni di networking in un’atmosfera unica.

A giugno sarà inaugurato l’hotel, vero fiore all’occhiello della struttura, che disporrà di 21 camere deluxe di 25 mq con ampio balcone affacciato sul giardino, la piscina, il solarium attrezzato e il beach bar. E per il futuro, la proprietà pensa già a nuovi progetti, come la costruzione di una suite sul tetto dell’hotel e un laboratorio di pasticceria con i migliori prodotti da offrire alla clientela.

