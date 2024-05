Como in Serie A: chi sono gli Hartono, i due proprietari indonesiani con 48 miliardi di patrimonio

Arriva in Serie A una famiglia con un patrimonio in grado di competere con quello dei top team europei. Si tratta dei fratelli Hartono, proprietari del Como, neopromossa nella massima serie dopo il secondo posto ottenuto nel campionato di Serie B 2023/24. Robert (83 anni) e Michael (84 anni) Hartono – Budi e Bambang i loro nomi indonesiani – sono i due miliardari indonesiani (i più ricchi del Paese) proprietari di Djarum, uno dei più importanti produttori al mondo di sigarette aromatizzate ai chiodi di garofano.

Il loro patrimonio, che secondo Forbes vale complessivamente quasi 48 miliardi di dollari e che li porta rispettivamente al 71° e 76° posto della classifica dei più ricchi al mondo, deriva da investimenti fatti in diversi settori. Oltre a Djarum, i due fratelli hanno investito con successo nella Bank Central Asia, la più grande banca privata indonesiana. Gli Hartono hanno acquistato una partecipazione nella BCA dopo che un’altra famiglia ricca, i Salim, hanno perso il controllo dell’istituto durante la crisi economica asiatica del 1997 e 1998. La famiglia Hartono ha inoltre investito nell’elettronica – nel marchio Polytron -, e nel settore immobiliare. Nel 2022 i fratelli hanno quotato Global Digital Niaga – la società a capo del gigante dell’e-commerce Blibli – raccogliendo 8.000 miliardi di rupie (510 milioni di dollari) in quella che è stata la seconda più grande IPO dell’Indonesia di quell’anno.

LEGGI ANCHE:

Chi sono i 10 miliardari più ricchi della Cina: comanda ancora il re dell’acqua minerale

L’arrivo al Como

L’avventura dei fratelli Hartono nel calcio italiano è iniziata nel 2019, quando hanno rilevato il Como attraverso la controllata londinese Sent Entertainment Ltd e l’hanno iscritto nei dilettanti in serie D. Nella stagione 2021/22 il Como ha ottenuto la promozione in Serie B anche grazie al lavoro dirigenziale dell’ex centrocampista del Chelsea, Dennis Wise, artefice dell’arrivo tra le file dei comaschi di Cesc Fabregas, che dopo il ritiro, nel 2023, è stato ingaggiato come tecnico della squadra Primavera. Il 13 novembre dello stesso anno, dopo che la società lariana ha sollevato dall’incarico Moreno Longo, Fabregas è stato promosso ad interim alla guida della prima squadra. Sprovvisto di patentino per allenare una squadra professionistica, e scaduta la proroga concessa dalla Figc, il 20 dicembre viene affiancato da Osian Roberts, rimanendo nello staff della prima squadra. Il 10 maggio 2024 è arrivata la promozione in Serie A, a 21 anni dall’ultima apparizione nella massima serie. Nel 2022, conseguentemente all’arrivo in squadra di Fabregas, l’ex stella dell’Arsenal Thierry Henry è diventato azionista del Como rilevando una piccola quota del club.

Gli altri ricchi del calcio

Ci sono anche diverse proprietà italiane tra i miliardari del calcio. Commisso, Friedkin, Saputo, Rosso, Elkann, Berlusconi, Arvedi, Percassi, Squinzi e Iervolino sono i nomi dei patron di squadre italiane che, secondo Forbes, hanno un miliardo o più di patrimonio. Ma chi sono i più ricchi? Ecco la classifica secondo i dati dell’ultima classifica dei miliardari di Forbes.

1 – Carlos Slim, proprietario del Real Oviedo (Spagna): 93 miliardi di dollari

2 – Francois Pinault, proprietario del Rennes (Francia): 40,4 miliardi di dollari

3 – Dietrich Mateschitz, RB Lipsia (Germania): 34,7 miliardi di dollari

4 – Robert Hartono, Como (Italia): 24,2 miliardi di dollari

5 – Michael Hartono, Como (Italia): 23,1 miliardi di dollari

6 – James Ratcliffe, Nizza e Losanna (Francia e Svizzera): 22, 9 miliardi di dollari

7 – Stanley Kroenke, Arsenal (Inghilterra): 12,9 miliardi di dollari

8 – Shahid Khan, Fulham (Inghilterra): 12,1 miliardi di dollari

9 – Ricardo Salinas Pliego, Mazatlan FC (Messico): 10,9 miliardi di dollari

9 – Philip Anschutz, LA Galaxy (Stati Uniti): 10,9 miliardi di dollari

11 – Rocco Commisso, Fiorentina (Italia): 8 miliardi di dollari

12 – Dan Friedkin, Roma (Italia): 6,4 miliardi di dollari

12 – Dmitry Rybolovlev, As Monaco (Francia): 6,4 miliardi di dollari

14 – Todd Boehly, Chelsea (Inghilterra): 6,1 miliardi di dollari

15 – John Henry, Liverpool (Inghilterra): 5,1 miliardi di dollari

16 – Famiglia Saputo, Bologna (Italia): 4,3 miliardi di dollari

17 – Renzo Rosso, Vicenza (Italia): 3,7 miliardi di dollari

18 – Florentino Perez, Real Madrid (Italia): 2,8 miliardi di dollari

19 – Farhad Moshiri, Everton (Inghilterra): 2,7 miliardi di dollari

20 – John Elkann, Juventus (Italia): 2,6 miliardi di dollari

21 – Pier Silvio e Marina Berlusconi, Monza (Italia): 2,1 miliardi di dollari ciascuno

22 – Peter Lim, Valencia (Spagna): 1,9 miliardi di dollari

23 – Giovanni Arvedi, Cremonese (Italia): 1,8 miliardi di dollari

24 – Famiglia Percassi, Atalanta (Italia): 1,6 miliardi di dollari

25 – Marco e Veronica Squinzi e Simona Giorgetta, Sassuolo (Italia): 1,1 miliardi di dollari ciascuno

26 – Danilo Iervolino, Salernitana (Italia): 1 miliardo di dollari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .