Parte Sales manager 5.0, il primo talent show dedicato ai venditori

Sales manager 5.0 è il primo talent show dedicato ai venditori, che si propone di formare dei professionisti della vendita. Il programma realizzato in sette puntate si focalizza sull’incontro tra il bisogno del cliente e la proposta.

Sarà trasmesso per la prima volta giovedì 4 aprile su Forbes Italia Bfc Video e sul canale 71 del digitale terrestre, oltre che su vari media digitali, offrendo così una piattaforma di visibilità senza precedenti per i partecipanti e un’opportunità per gli spettatori di seguire da vicino il percorso di formazione e sviluppo dei talenti delle vendite.

“Sales Manager 5.0 non è solo un talent show”, ha dichiarato Flavio Gerardi, business coach e direttore dell’Academy di Sales manager 5.0. “Vogliamo trasformare la percezione della vendita, formando professionisti consapevoli del loro ruolo nel soddisfare i bisogni dei clienti e nel creare valore per le aziende. Siamo entusiasti di portare questa visione innovativa, ma già realtà, sullo schermo e ispirare una nuova generazione di talenti nelle vendite. Non abbiamo mai assistito a un cambiamento nelle vendite così veloce e profondo come in questo periodo, ma paradossalmente, proprio in questo momento in cui esplodono l’intelligenza artificiale e il metaverso, la capacità di relazione finalizzata a uno scopo acquista ancora più importanza.”

Il progetto

Gli spettatori potranno seguire le fasi di selezione, formazione e competizione dei partecipanti, mentre una giuria di esperti del settore valuterà le loro abilità e competenze. Il format è realizzato in collaborazione con aziende, tra cui Amadori, Repower e Vianova.

Il regista Riccardo Denaro ha così commentato: “Collaborare alla scrittura e alla regia di un talent dedicato ai venditori non era semplice. Abbiamo voluto fare comprendere la complessità di questo mestiere e l’impegno necessario per avere successo. Il format è stato sviluppato tenendo conto del target composto da professionisti della vendita e aziende b2b. Si è cercato di utilizzare un linguaggio narrativo semplice ed immediato, senza però rinunciare ad un tone of voice professionale e distintivo. L’obiettivo primario è stato quello di creare un’esperienza coinvolgente e avvincente per lo spettatore, garantendo al contempo un apprendimento significativo per i partecipanti. Questo ha comportato la necessità di trasformare le prove sul campo in momenti televisivi accattivanti e di gestire i tempi in modo da assicurare che ogni episodio offrisse un equilibrio appropriato di azione, dramma e apprendimento”.

