Amazon spinge sull’IA: completato il piano di investimento di 4 miliardi in Anthropic

Amazon vuole farsi trovare pronta sull’intelligenza artificiale e completa il piano di investimenti iniziato a settembre con Anthropic, startup americana di IA, fondata da ex membri di OpenAI. Anthropic ha sviluppato una famiglia di grandi modelli linguistici denominata Claude.

Il colosso fondato da Jeff Bezos Amazon ha investito ulteriori 2,75 miliardi di dollari in Anthropic, attivando l’opzione lasciata aperta dopo il primo investimento da 1,25 miliardi di dollari concluso a settembre. Secondo quanto riporta TechCrunch, Amazon aveva tempo fino alla fine del primo trimestre del 2024 per completare l’investimento e, poco prima della scadenza dell’accordo, ha deciso di arrivare a 4 miliardi di dollari. Dopo il primo investimento Amazon ha ottenuto in cambio una quota di minoranza della startup e ha sottoscritto accordi di reciprocità: Anthropic continua ad utilizzare i servizi di AWS – Amazon Web Services – per rispondere alle crescenti esigenze informatiche.

Come nasce Anthropic

Anthropic è stata fondata nel 2021 da due ex membri di OpenAI, i fratelli italoamericani Daniela Amodei e Dario Amodei (ex vice presidente della Ricerca della società di Sam Altman). I fratelli Amodei, come si legge su Wikipedia, erano tra coloro che hanno lasciato OpenAI a causa di disaccordi sulla direzione della società, in particolare sulle iniziative di OpenAI con Microsoft nel 2019.

Come si legge sul sito della startup, “Anthropic è un’azienda di sicurezza e ricerca sull’IA con sede a San Francisco. Il nostro team interdisciplinare ha una vasta esperienza in machine learning, fisica, politiche e prodotti. Insieme, creiamo sistemi AI affidabili, interpretabili e controllabili. Il prodotto principale di Anthropic è Claude, un assistente AI focalizzato sull’essere utile, innocuo e onesto”.

La mission? “Anthropic esiste garantire che l’IA trasformativa aiuti le persone e la società a prosperare. Il progresso di questo decennio potrebbe essere rapido e ci aspettiamo che sistemi sempre più capaci pongano nuove sfide. Perseguiremo la nostra missione costruendo sistemi, studiandone i comportamenti, lavorando per implementarli responsabilmente e condividendo regolarmente le nostre intuizioni sulla sicurezza. Collaboriamo con altri progetti e stakeholder che perseguono un obiettivo simile”. Come spiega TechCrunch, modelli di intelligenza artificiale di Anthropic sono disponibili per le imprese da utilizzare internamente o per applicazioni rivolte agli utenti.

Il modello di Anthropic si chiama Claude 3, e si compone di tre versioni – Opus, Sonnet e Haiku – che variano per prestazioni e prezzo. Opus, la versione più potente e costosa, secondo la startup, ha superato il GPT-4 di OpenAI e il Gemini 1.0 Ultra di Google su una serie di benchmark che misurano l’intelligenza. In un’intervista, il cofondatore e ceo Dario Amodei ha detto che la famiglia di modelli è stata progettata tenendo presenti diversi casi d’uso aziendali. “Claude 3 Opus è, almeno secondo le valutazioni, sotto molti aspetti il modello con le migliori prestazioni al mondo in una serie di compiti,” ha aggiunto.

L’accordo con Amazon

Se Amazon ha deciso di attivare l’opzione per completare l’investimento iniziato a settembre, evidentemente l’ha fatto perché l’accordo sta portando benefici all’azienda. Amazon ha spiegato che “Anthropic utilizzerà AWS Titanium e i chip AWS Inferentia per costruire, addestrare e distribuire i suoi modelli futuri” e che “Anthropic si è impegnata a dare ai clienti AWS in tutto il mondo l’accesso alle generazioni future dei suoi modelli di base su Amazon Bedrock”.

“Abbiamo una storia importante con Anthropic, aiutando insieme organizzazioni di tutte le dimensioni in tutto il mondo a implementare applicazioni avanzate di intelligenza artificiale generativa in tutta la loro organizzazione”, ha detto Swami Sivasubramanian, vicepresidente Data and AI di AWS. “Il lavoro visionario di Anthropic con l’IA generativa, più di recente l’introduzione della sua famiglia di modelli di ultima generazione Claude 3, combinato con l’infrastruttura di Amazon come AWS Tranium e servizi gestiti come Amazon Bedrock, sblocca ulteriori opportunità interessanti per i clienti di innovare rapidamente, in modo sicuro e responsabile con l’IA generativa”.

