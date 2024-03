Il viaggio imprenditoriale di Jean-Claude Mas: “Credo nel futuro di un vino sempre più naturale”

Paul Mas, viaggio nel sud della Francia

Fondata da Jean-Claude Mas, Paul Mas è un’azienda vitivinicola di fama internazionale situata nella regione della Linguadoca, nel sud della Francia; frutto di una forte tradizione familiare e di spirito innovativo nel mondo del vino. L’azienda si estende su diverse tenute e vigneti che vantano una grande varietà di terroir, permettendo, così, la produzione di una vasta gamma di vini di alta qualità.

Grazie, dunque, a una combinazione di tecnologie, saperi legati alla tradizione e passione per il settore, Jean-Claude riesce a creare vini distintivi e apprezzati in tutto il mondo. Dedizione che lo ha portato nel corso del tempo a ricevere numerosi riconoscimenti e premi che testimoniano l’impegno costante per l’eccellenza e l’attenzione ai dettagli in ogni fase della produzione.

Alle origini di tutto

Nato e cresciuto nel mondo agricolo, Jean-Claude trascorre la sua giovinezza immerso in un contesto ricco di bellezze rurali e stimoli, ma decide di dedicarsi in un primo momento agli studi di marketing e finanza con l’obiettivo di promuovere i prodotti francesi negli Stati Uniti. Jean-Claude lavora, così, per un periodo in un’azienda di lubrificanti e macchine da corsa, alimentando un’altra piccola passione. Ma è proprio durante queste esperienze che scopre l’amore della gente per il vino.

Lasciandosi sedurre da questo affascinante settore, Jean-Claude inizia a lavorare nel Bordeaux dove ha la fortuna di incontrare Giorgio Grai nel ’93, da cui trae l’ispirazione per fare del vino una vera e propria arte. Consapevole dell’importanza del vigneto come primo passo irrinunciabile per ottenere un vino di qualità, decide così di intraprendere questo viaggio imprenditoriale.

Tra il 1990 e il 1999, Jean-Claude lavora presso l’azienda Virginie, che acquista le uve da suo padre. Ma è nel 2000 che inizia a sperimentare nella sua cucina da solo, ottenendo i primi vini di successo. Per Jean-Claude il vero lusso rurale è il benessere contadino, che gli permette di osservare quotidianamente le variazioni della natura stagione dopo stagione. Ama fare cose autentiche che suscitano emozioni genuine, con l’obiettivo comune di produrre un giorno “il vino da sogno“. La ricerca continua e la sperimentazione costituiscono il fulcro del suo mondo.

Presente e futuro di Paul Mas

La sua azienda attualmente si estende su 950 ettari di terreno, di cui il 40% è coltivato in modo biologico e il 60% in modo sostenibile. Un impegno che lo porta quotidianamente a far sì che le vigne possano diventare forti e resistenti alle malattie, partendo dalle barbatelle fondamentali per il futuro delle piante; dedicando un grande lavoro al terreno, consapevole che è vitale per la vita delle piante e che va, dunque, difeso e potenziato.

Parallelamente, Jean-Claude lavora su un progetto per il recupero delle acque provenienti dalle lavorazioni in cantina e per diventare autonomo nell’utilizzo dell’energia. Sta esplorando l’applicazione dell’intelligenza artificiale, pur rimanendo convinto che l’uomo debba sempre essere presente. Per questo, crede fortemente nella collaborazione con altri viticoltori per valorizzare la Languedoc e conferirle dignità e identità. Uno dei suoi valori più importanti è la reputazione, che deve essere rispettata da tutti gli attori coinvolti, dalle banche ai concorrenti, fino ai consumatori, considerati l’anello finale, ma più importante della catena. Questo è il suo stile e intende mantenerlo, reinventando ogni giorno la tradizione del futuro: “Per quanto riguarda il 2023, è stata un’annata incredibile, nonostante la crescita più modesta degli ultimi 23 anni. Credo nel futuro di un vino sempre più naturale”.

