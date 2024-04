Elon Musk contro Telecom Italia: “Ostacola l’internet veloce di Starlink”

Starlink contro Telecom Italia. Il motivo? L’introduzione dell’internet veloce da parte della SpaceX di Elon Musk. Come riporta Bloomberg, Starlink, costellazione di satelliti di SpaceX per l’accesso a internet satellitare globale in banda larga a bassa latenza, avrebbe presentato denuncia contro Telecom Italia all’autorità per le comunicazioni e al ministero responsabile del settore. Nella documentazione citata dalla testata statunitense, Starlink segnala che Telecom Italia per mesi non avrebbe rispettato le normative che richiedono di condividere i dati dello spettro per evitare interferenze di frequenza. Un portavoce di Tim ha respinto la “ricostruzione parziale dei fatti” riportata e ha precisato che ci sono “interlocuzioni tutt’ora in corso”.

Starlink sostiene che questa disputa potrebbe avere ripercussioni sui suoi servizi in tutta l’Europa meridionale e il Nord Africa. Secondo il documento visionato da Bloomberg, la mancanza di accesso ai dati starebbe rallentando notevolmente la distribuzione della nuova attrezzatura di gateway di proprietà di Starlink. A differenza di altri operatori, continua il documento, Telecom Italia “ha chiaramente informato Starlink che non vuole coordinarsi” e non avrebbe condiviso i dati necessari. Il rischio di questo “scontro”? Starlink sarebbe costretta a spostare gli investimenti dall’Italia ad altri paesi europei se la situazione non dovesse risolversi.

Ma a quando risale la richiesta iniziale di accesso ai dati? Secondo un documento di qualche mese fa, si dovrebbe tornare a metà ottobre del 2023. In una risposta successiva citata da Bloomberg, Telecom Italia avrebbe negato l’accesso, Attualmente Starlink ha 2,6 milioni di clienti e offre internet a banda larga grazie alla sua costellazione di circa 5.500 satelliti. Secondo Bloomberg, Starlink sta lavorando a una rete di centinaia di satelliti spia per gli Stati Uniti nell’ambito di un contratto da 1,8 miliardi di dollari firmato nel 2021 con una delle agenzie di intelligence americane.

Il patrimonio di Musk

Dopo aver perso la vetta della classifica dei miliardari più ricchi del mondo – conquistata da Bernard Arnault, Elon Musk ha dovuto cedere anche il secondo posto a Jeff Bezos. Attualmente Musk ha un patrimonio di 195 miliardi di dollari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .