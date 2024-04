Il Bloomberg bolognese, i miliardari delle cripto e quello delle scarpe brutte: chi sono i 10 nuovi miliardari italiani

Quest’anno 265 nuovi miliardari sono entrati nella classifica di Forbes. Il più ricco di tutti è bolognese e si chiama Andrea Pignataro. Ha 53 anni ed è un ex trader di Salomon Brothers, una storica banca d’affari statunitense confluita in Citigroup alla fine degli anni ’90. Nel 1999 ha fondato Ion Group, che ha trasformato in un polo del fintech e dei dati finanziari attraverso più di 30 acquisizioni. Testate come Il Foglio lo hanno definito ‘il Bloomberg italiano’.

Nel 2023 Ion aveva asset per 27 miliardi di dollari. Le aziende al suo interno andavano da Dealogic, una piattaforma di analisi e contenuti finanziari, a Fidessa, una società di software per il trading. Nessuna società del gruppo è quotata.

Pignataro ha un patrimonio di 27,5 miliardi di dollari ed è la seconda persona più ricca d’Italia, dopo Giovanni Ferrero. Ha immobili a Milano, a Pisa e in Sardegna. Possiede anche Canouan Estate, una proprietà di 1.280 acri con diverse ville e hotel di lusso a Saint Vincent e Grenadine, nei Caraibi.

I miliardari italiani delle criptovalute

Pignataro è uno dei dieci nuovi miliardari italiani. Il secondo più ricco è Giancarlo Devasini e deve la sua fortuna di 9,2 miliardi di dollari alle criptovalute. Torinese, nato nel 1964, si è laureato in medicina e ha fatto il chirurgo plastico prima di diventare imprenditore nel campo dell’elettronica. Oggi è il direttore finanziario e principale azionista (47%) di Tether, azienda che emette una delle principali stablecoin del mondo (cioè una moneta digitale il cui valore è ancorato a quello di un altro asset).

Devasini non è l’unico miliardario italiano prodotto da Tether: l’amministratore delegato, Paolo Ardoino, possiede circa il 20% della società e ha un patrimonio di 3,9 miliardi.

La più antica fabbrica d’armi del mondo

Tether è nata nel 2014. Quasi 500 anni prima, nel 1526, Bartolomeo Beretta vendeva 185 canne per archibugio alla Repubblica di Venezia. Erano i primi passi della Fabbrica d’Armi Pietro Beretta, il più antico produttore di armi al mondo, che nel 2024 ha generato il suo primo miliardario. È Ugo Gussalli Beretta, imprenditore di 14esima generazione, che guida il gruppo di Gardone Val Trompia, nel Bresciano, assieme ai figli Pietro e Franco. È la 40esima persona più ricca d’Italia, con un patrimonio di 2,4 miliardi di dollari.

Il miliardario delle scarpe brutte

Venti posizioni più in basso c’è Alessandro Rosano, un imprenditore cresciuto a Pistoia e residente a Hong Kong. È il fondatore di HeyDude, un’azienda che produce mocassini. La giornalista di Forbes Amy Feldman ha definito le sue scarpe “così brutte da essere carine”.

Due anni fa Rosano ha venduto l’azienda a Crocs per 2,5 miliardi di dollari. In passato aveva creato un distributore di scarpe (Fratelli Diversi), un’azienda di orologi di legno (WeWood) e una di zoccoli con molle nei tacchi (Baldo). Ha un patrimonio di 1,4 miliardi di dollari.

Gli eredi di Silvio Berlusconi

Gli altri cinque nuovi miliardari italiani sono i figli di Silvio Berlusconi, morto il 12 giugno 2023. I più grandi, Marina e Pier Silvio, nati dal patrimonio tra l’ex presidente del consiglio e Carla Elvira Lucia Dall’Oglio, hanno ricevuto la fetta più consistente dell’eredità e hanno assunto la guida di Fininvest. Marina è presidente del gruppo, mentre Pier Silvio è amministratore delegato di MediaForEurope, la società che comprende Mediaset. I loro patrimoni sono di 2,1 miliardi di dollari.

Gli altri tre figli, Barbara, Luigi ed Eleonora, nati dal matrimonio tra Berlusconi e Veronica Lario, tutti consiglieri Fininvest, hanno invece patrimoni di 1,2 miliardi di dollari.

La classifica dei nuovi miliardari italiani

Di seguito la classifica completa dei nuovi miliardari italiani. Tutte le cifre sono espresse in dollari. I patrimoni sono aggiornati all’8 marzo 2024.

1 | Andrea Pignataro

Patrimonio: 27,5 miliardi

2 | Giancarlo Devasini

Patrimonio: 9,2 miliardi

3 | Paolo Ardoino

Patrimonio: 3,9 miliardi

4 | Ugo Gussalli Beretta e famiglia

Patrimonio: 2,4 miliardi

5 | Marina Berlusconi

Patrimonio: 2,1 miliardi

5 | Pier Silvio Berlusconi

Patrimonio: 2,1 miliardi

7 | Alessandro Rosano

Patrimonio: 1,4 miliardi

8 | Barbara Berlusconi

Patrimonio: 1,2 miliardi

8 | Eleonora Berlusconi

Patrimonio: 1,2 miliardi

8 | Luigi Berlusconi

Patrimonio: 1,2 miliardi

